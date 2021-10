Si Pío López Obrador es culpable de corrupción que se le castigue: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si su hermano Pío López Obrador resulta culpable de actos de corrupción debe ser castigado por las autoridades correspondientes.

Esto, luego que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) agote todas las indagatorias respecto a la supuesta entrega de recursos en efectivo a Pío López Obrador por parte de David León Romero en 2015.

De acuerdo con las indagatorias que ya realizó el INE, estos recursos estarían dirigidos para apoyar campañas políticas de Morena en dicho año.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal indicó que este tipo de resoluciones sólo dejan de manifiesto que no protege a nadie y que no establece vínculos de complicidad con nadie ni siquiera con sus familiares.

“A quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo y no les voy a traicionar.

”Si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, dijo el mandatario federal en su tradicional rueda de prensa.

El tabasqueño afirmó que seguirá denunciando los actos de corrupción en todas las instancias de gobierno y fuera de ellas ya que, afirmó, el gran problema que aqueja al país es la corrupción.

