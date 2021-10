PRD critica que TEPJF no haya anulado elección en Michoacán

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, señaló que no entiende cuáles fueron los criterios en los que se basó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para no anular la elección en Michoacán ya que se reconoció que hubo injerencia del crimen organizado en los comicios.

“No compartimos el fallo, pero lo vamos a respetar, pero nos parece un sinsentido que reconociendo que hubo injerencia del crimen organizado, se recuda al viejo adagio de ‘sí robo, pero poquito’, en este caso se traduciría ‘sí hubo injerencia, pero no suficiente para anular la elección’”, mencionó.

Mientras, el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, comentó que el PRD, con lo que le queda, no tiene autoridad moral para señalar algo, pues en Michoacán se debe trabajar para que el crimen organizado no intervenga no solo en las elecciones sino en la vida de los ciudadanos.

Lee: TEPJF acredita intervención de narco en 4 municipios, pero ratifica triunfo de Morena en Michoacán

“Es una declaración politizada, interesada, de los que han dejado destrozado a Michoacán”, dijo Godoy sobre las críticas que hizo Luis Cházaro.

El ahora diputado expresó que para resolver los problemas de narcotráfico en el estado, los tres niveles de gobierno se deben coordinar, por lo que acusó al aún mandatario Silvano Aureoles de haber estado más concentrado en pelear con el presidente Andrés Manuel López Obrador que en resolver los problemas de inseguridad.

Ayer, la Sala Superior del TEPJF ratificó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla en la gubernatura de Michoacán. Además, los magistrados acreditaron que hubo intervención del crimen organizado en cuatro municipios del estado (Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho), pero para ellos no fue suficiente para anular la elección.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube