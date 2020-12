Me preocupa la capacidad de destrucción del gobierno de AMLO: Aguilar Camín

Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, está preocupado por las que considera acciones ineptas, destructoras, demagógicas y mentirosas adoptadas por el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para frenar la pandemia de coronavirus (Covid-19) y otros problemas como la recesión económica.

“Me quita el sueño la increíble capacidad de destrucción del gobierno (de Andrés Manuel López Obrador), que en solo dos años ha desbaratado lo que se tardó décadas en construir y eso es lo que más me preocupa”, declara el ensayista y narrador nacido en Chetumal.

Al licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana también le preocupa que el fundador de Morena no hable ni resuelva los problemas registrados en México y ataque a la gente, cuya escritura u opinión no le gusta.

“A mí lo que realmente me preocupa es la destrucción que el gobierno está haciendo a este país”, manifiesta el doctor en Historia por El Colegio de México (Colmex), quien promueve su libro El Plagio, novela escrita durante la pandemia, a través de videoconferencias en México y el extranjero.

Durante la pandemia de Covid-19, Aguilar Camín ha tenido tiempo para leer y escribir, así como para frenar un ataque desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), que inhabilitó a la revista Nexos como proveedor del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

En 1978, el historiador Enrique Florescano fundó la revista Nexos y desde 2009 está bajo la dirección de Héctor Aguilar Camín.

El 20 de agosto de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por dos años a la revista Nexos para celebrar cualquier tipo de contrato con todas las entidades, dependencias y organismo de la administración pública.

Un día después, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, reveló las causas de la sanción por casi un millón de pesos y la inhabilitación por 2 años publicada a la revista.

“Nos insultan por hacer cumplir la ley. El documento que falsificó Nexos fue un comprobante de Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales. No es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores, se enriquezcan con adjudicaciones directas“, dijo Sandoval Bastelleros.

“Yo dirijo la revista (Nexos), que ha sido multada por un cargo falso y estamos en un litigio por eso. De manera que las palabras del presidente no se han quedado en palabras, sino que han pasado a ser actos de gobierno y me preocupa en lo personal”, afirma Aguilar Camín.

“Veo un gobierno inepto, destructor, demagógico y mentiroso enfrentando un problema tan grave, creo que en el caso de la pandemia podemos decir está la evidencia internacional, el virus es el mismo y la manera como la pandemia se da en cada país es responsabilidad de cada gobierno y de cada sociedad” Héctor Aguilar Camín, director de Nexos.

Los efectos de la pandemia de Covid-19 son muy distintos en cada país del mundo: “Nuestro gobierno ha manejado muy mal esta pandemia y como parte de ese mal manejo no ha establecido la pedagogía correcta para que la sociedad se comporte de una manera disciplinada frente a la amenaza”, agrega Aguilar Camín.

Hay un gobierno que enfrenta mal el problema y una sociedad que no toma nota del peligro y actúa como si no existiera: “Me parece un reto particularmente dramático de México”, dice el escritor, quien se ha mantenido en resguardo alejarse del riesgo de la pandemia de Covid-19.

“En estos meses de encierro he escrito otra novela humorística y mucho más larga y mucho más completa. El Plagio debe tener 40 mil palabras y la otra tiene 90 mil palabras y esa ha sido mi cosecha en la pandemia”, cuenta a Forbes México.

El Plagio es la historia de un plagiario muy exitoso quien ha sido reconocido como un escritor refinado y consiguió un una posición en el mundo de la burocracia cultural con un premio.

El funcionario encargado de entregar el premio descubre que el escritor becado tenía una relación con su esposa: “Entonces la novela pasa de ser una novela sobre el plagio y la literatura y el poder cultural a ser una novela sobre los celos que tiene el plagiario sobre su mujer y sigue hacia la deriva de una novela policiaca”, cuenta Aguilar Camín.

— ¿Las menciones de tu nombre por el presidente en sus mañaneras te da miedo o te quitan el sueño?

— El presidente es un presidente muy raro, porque es el primero que se dirige de esa manera a la actividad de la gente que no comparte sus posiciones políticas. A mí la verdad me da igual si el presidente quiere decir lo que quiera de mí. No me da igual que use el poder para lastimar y lesionar.

Yo dirijo la revista (Nexos), que ha sido multada por un cargo falso y estamos en un litigio por eso. De manera que las palabras del presidente no se han quedado en palabras, sino que han pasado a ser actos de gobierno y me preocupa en lo personal.

La estigmatización del presidente tiene dos partes: la parte de su discurso de las mañanas y las redes sociales, que el gobierno paga a una pandilla muy bien organizada para insultar y a veces amenazar de muerte.

Los dos modos son signos de autoritarismo riesgoso y peligroso. Yo creo que el presidente está muy mal induciendo esas estigmatizaciones y esa banda de las llamadas benditas redes sociales.

— ¿El apoyo de los privados ha servido para editar sin contratiempos la revista Nexos?

— La revista Nexos está muy bien. El ataque (del gobierno) acabó dándole una ola de solidaridad, por lo que se está haciendo lo mismo que hacemos y hemos hecho siempre. La revista está creciendo muy rápidamente en todo su sitio electrónico y estoy muy contento con la revista Nexos. Hay un equipo muy solvente de editores jóvenes, que llevan la carga de la tarea.

— ¿Estarías dispuesto a ser diputado en 2021 para frenar esta destrucción del presidente?

— No. He sido toda mi vida escritor, periodista y editor. No he tenido y nunca he tenido la pretensión ni de dedicarme a la política profesional ni de ser funcionario, así como no está en mí la pasión de gobernar a otros y no está en mí la idea de ser un político profesional: es un oficio distinto y es un oficio a parte.

Parte del problema (vivido en este momento en México) es tener muy pocos políticos profesionales, porque todo mundo piensa que la política es algo que puede practicar con solo desearlo. Hay algo peor que un político profesional y es un político no profesional, como tantos que tenemos y vemos todos los días en el gobierno (de AMLO). Hay una cantidad de políticos no profesionales, que tiene puestos de altísima responsabilidad, en este gobierno; eso también me preocupa.

—¿Las amenazas de muerte han sido a través de redes sociales o han tocado la puerta de tu casa?

— Sí, sí, sí. (Han sido) tres (amenazas) por día.

— ¿Cómo toleras las amenazas de muerte?

— Los teléfonos tienen opciones para silenciar y bloquear. Yo silencio todo lo que llega a mis redes sociales con insultos, vaya a favor o en contra del gobierno. Para mí, Twitter es como una sala de conversación y hay gente que quieres ver ahí y gente que no quieres ver. La que no quiero ver, la silencio y ya.

— ¿Analizas dejar México por las amenazas de muerte?

— No, no lo creo, no lo tengo en mi horizonte para nada.

— ¿Al final del día, México te ha dado todo?

— Sí. La verdad es un momento pasajero para el país. A mí me ha tocado vivir momentos muy graves en este país y en ninguno he tenido la remota necesidad de pensar que no voy a vivir en México, no me pondría pensar viviendo en otra parte.

— ¿Para Héctor Aguilar Camín aún es negocio escribir libros y novelas, cuando todo está al alcance de un teléfono inteligente?

— La venta de libros físicos está volviendo conforme se puede abrir un poco la economía, pero hace mucho tiempo está la opción del libro digital.

No ha sido un proceso de desplazamiento del libro impreso como se pensó. Yo cada vez leo más en libro en versión digital y cada vez más busco que mis escritos encuentren una presencia en las redes, en los libros digitales o ligas por Internet.

El gran asunto de los libros digitales es que siempre están ahí, nunca se agotan, no hay inventario, no hay costos que recuperar y es perfectamente medible cuántos libros vende cada autor en cada plataforma digital.

El libro digital es un instrumento moderno, eficiente, transparente y barato, que el libro de papel que conocemos. Sin embargo, estoy rodeado de libros de papel y no puedo imaginar la vida sin libros de papel.

—¿La llegada de la 4T aumentó la venta de los libros de Héctor Aguilar Camín?

— No. Yo no soy un gran best seller, pero vendo bien libros y no tiene que ver una cosa con la otra. La discusión pública no tiene un efecto sobre las ventas de los libros y la ficción que escribo, en cierto modo son mundos aparte.

— ¿Ves una crisis en la producción de libros, periódicos y noticias, la cual se agravó con la pandemia de Covid-19 y la recesión económica?

— Sí. Ha sido un momento muy difícil, porque en todas partes se han reducido los salarios, en todas partes se ha reducido el pago a los colaboradores, así como las publicaciones tienen problemas económicos. Sin embargo yo diría que el periodismo mexicano conserva su vitalidad y los medios digitales ofrecen una gama muy rica de conversación y de emisión de mensajes.

Tenemos una opinión pública mucho más viva y mucho más variada, aunque está ensuciada con la granja de bots que se dedican a defender una causa, a acabar la conversación e insultar y no quieren discutir. Quitando todo eso, vivimos en un mundo mucho más informado y uno puede escoger las opciones de mayor calidad, que nunca han estado al alcance de nuestros ojos.

— ¿Los medios de comunicación en México están obligados a apostar por contenidos como están haciendo los diarios Estados Unidos e Inglaterra para sortear la crisis?

— Nada suple al buen periodismo en un medio, nada suple a eso y nada premia el público tanto como eso, así que el que lo haga, recogerá frutos y el que no, pues perderá

— ¿Héctor Aguilar Camín le va escribir una novela al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en algún momento?

— No, no creo. Lo que quiero es salir de su referencia de las mañaneras.

