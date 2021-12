Primer Ministro de Israel ayudará en la extradición de Tomás Zerón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el primer ministro de Israel, Naftali Bennet, ayudará en la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, por violaciones a los derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovechar para informar que envié una carta al presidente de Israel, porque allá fue una persona a refugiarse, y le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos. Ya me contestó en positivo: que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, dijo al participar en la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad por hechos cometidos entre 1965 y 1990.

Hace dos meses, el mandatario informó que había enviado una carta al primer ministro de Israel para solicitarle la extradición de Tomás Zerón.

En esa ocasión, López Obrador explicó que la carta fue enviada porque el exfuncionario había llevado a cabo actos de tortura, graves violaciones de derechos humanos.

“Estamos seguros que el gobierno israelí va a actuar de manera consecuente”, confió en ese entonces.

En la misiva, el jefe del Ejecutivo federal hizo un reconocimiento a la lucha que ha emprendido el pueblo israelí para dignificar la justicia cuando hay violaciones graves a las garantías individuales.

También el mandatario narró en la carta que a diario se escucha el clamor de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes en algunos casos han podido identificar los restos de sus hijos, por lo que es urgente que el gobierno mexicano haga justicia y lleve ante las autoridades a los responsables de la desaparición de los estudiantes.

