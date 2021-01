Reaparece AMLO en video, luego de rumores sobre su salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este viernes luego de que en días previos hubo una serie de rumores sobre su salud, que indicaban que había tenido una embolia o un derrame cerebral consecuencia del Covid-19 que padece.

En un video, el mandatario mexicano agradeció las muestras de apoyo de la gente, de presidentes de otros países, de empresarios, obreros, académicos, amigos y hasta de sus adversarios.

“Todavía tengo Covid pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes”, dijo.

López Obrador apareció en el video desde los pasillos de Palacio Nacional, caminando, desde donde comentó que ha estado trabajando, pendiente de todos los asuntos públicos y en especial de la pandemia y las vacunas.

“Que a nadie le falte una cama, ni médicos, ni enfermeras, ni equipos ni medicamentos en los hospitales Covid, afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos. También hemos estado resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, al final eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños”, expresó.

El presidente comentó que no descarta que para marzo ya estén vacunados al menos en su primera dosis todos los adultos mayores, porque para ello México ya ha negociado el abasto de distintas vacunas.

Durante el video, de alrededor de 13 minutos de duración, AMLO recorrió algunos de los salones de Palacio Nacional mientras daba el mensaje, dijo que el año pasado debido a la pandemia se perdieron más de 1,400,000 empleos formales, de los cuales ya se recuperaron más de 600,000, pero todavía falta reponer más puestos de trabajo.

“Hay signos alentadores de la economía, hay signos alentadores de que va creciendo”, afirmó.

López Obrador incluso se dio tiempo de citar al legendario beisbolista Babe Ruth, recordó que el pelotero decía: “No se puede vencer a quien no sabe rendirse” y agregó que no tiene permiso para dejar inconclusa la obra de transformación de su gobierno.

El presidente cerró su discurso diciendo que “gracias al creador, a la naturaleza y a la ciencia”, va a salir adelante.

