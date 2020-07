Recomiendo el cubrebocas en lugares cerrados: López-Gatell

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en materia de prevenir el contagio de Covid-19 tiene a un consejero: Hugo López-Gatell.

Luego de ser cuestionado acerca del uso del cubrebocas, el mandatario se refirió a su subsecretario de Salud, quien tomó la palabra para explicar el uso o no de un artículo que ha sido objeto de debate en la actual pandemia de coronavirus Sars-Cov-2:

“El cubrebocas no es lo suficiente eficaz para impedir que una persona que no se quiera contagiar, se contagie, excepto que sea el cubrebocas indicado. Para que el cubrebocas pudiera evitar, tendría que ser de 3 capas. Aún así que a través de los ojos se pueda ingresar el virus Sars-Cov2. Las gafas convencionales no son un mecanismo de protección“, indicó López-Gatell en la conferencia de prensa matutina.

Agregó que “para todas aquellas personas que están inquietas”, que la recomendación es emplearlo en lugares en los que no se puede mantener la sana distancia, aunque aclaró que “por sí solo, no evita el contagio”.

“La recomendación es que es un auxiliar, un complemento, junto con la sana distancia, lavarse las manos, cubrirse el estornudo. Es usarlo en lugares cerrados”, explicó.

Añadió que el cubrebocas puede dar “la falsa sensación de seguridad, lo que podría tener como consecuencia que personas se confiaran y descuidaran los mecanismos de protección”.

López-Gatell lamentó que el uso o no de este artículo se convierta en “una bandera, porque no hay resistencia, ni bandos. No tenemos nada en contra del cubrebocas”.