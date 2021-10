Reconozco a la UNAM, pero también tengo mis propias críticas, dice Sheinbaum

Luego de las críticas que reiteró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor de la máxima casa de estudios pero, dijo que también tiene sus propias críticas a la institución de la cual es egresada.

“Lo he dicho en muchas ocasiones, en diversos foros: a mí me parece que el trabajo de investigación, a través de los esquemas de evaluación individual, ha evitado que haya mayor trabajo colectivo en la academia (…) es algo importante que hay que reflexionar, en el sentido de ¿dónde queda el trabajo colectivo en la academia? Y creo que eso es algo fundamental”, comentó.

Cuestionada en su conferencia de prensa de este viernes en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, subrayó en que está de acuerdo “en que es importante hacer una reflexión sobre el trabajo académico y, también, la diferencia que luego hay entre un profesor que tiene un ingreso muy alto y un profesor que tiene un ingreso muy bajo”.

“Es algo importante en la reflexión de la propia autonomía universitaria para poder mejorar y estar al servicio del pueblo que, finalmente, es la labor de las universidades públicas (…) es muy importante que el ser parte de una universidad pública tenga un reflejo de que estamos sirviendo al pueblo y de que el recurso que recibimos es del pueblo de México”, agregó.

Sheinbaum Pardo, egresada de la UNAM e investigadora con licencia de dicha institución, insistió en que a la comunidad universitaria “jamás se nos debe olvidar de dónde vienen los recursos para los cuales hacemos investigación, damos docencia; de dónde vienen los recursos de donde recibimos nuestro Sistema Nacional de Investigadores, que todos seamos conscientes de que son recursos públicos que paga el pueblo de México y que, como tal, también nos debemos al pueblo de México”.

Este viernes en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador volvió a cargar contra la UNAM y otras universidades que, criticó, “fueron sometidas por el pensamiento neoliberal”.

“Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Ejemplos hay muchos. Imagínense un exrector que tiene mucha influencia, (José) Narro, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ‘ninis’, de los jóvenes, algo ofensivo, pero no solo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec”, mencionó el mandatario federal.

“El movimiento de los jóvenes, del 132 ¿dónde surge? en la Ibero. ¿Dónde estaba la UNAM? ¿Quién era rector entonces? Entonces, que no se enojen. Qué bueno que hay polémica sobre esto, porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia, no, y no todos, también aclararlo”, comentó el mandatario.

Por su parte la UNAM emitió un comunicado en el que comentó que “siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona. Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia”.

“Gracias a esto, la Universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años, con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos, en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad ideológica.

“En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad”, remarcó.

