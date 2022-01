Reforma electoral de AMLO y Morena es preocupante: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló este jueves que la reforma electoral que quieren impulsar el Gobierno federal y Morena es preocupante, ya que busca controlar a las autoridades electorales y socavar el sistema de partidos.

“Lo que sabe de la reforma electoral, de quienes insistentemente han planteado una reforma electoral, sí tiene algunos elementos preocupantes. En primer lugar, los intentos de incrementar los controles, es decir, la capacidad de controlar a las autoridades electorales; en segundo lugar, aquellos intentos que, creo que como están planteadas, traerían como consecuencia socavar el sistema de partidos, y en tercer lugar, los intentos de erosionar la representación política”, señaló el consejero.

Al participar en la plenaria de los diputados del PAN, la cual se realizó en privado, Lorenzo Córdova comentó que los ataques a las autoridades electorales no son nuevos pero lo novedoso es que estas agresiones vengan del presidente Andrés Manuel López Obrador o del partido que gobierna, Morena.

Lee: INE presentará recursos contra Fiscalía por no dar información sobre Pío López Obrador

“Cuando hablamos de los ataques a las autoridades electorales, no son nuevos, lo novedoso es de dónde provienen: de los circuitos gubernamentales, cuando no del gobierno directamente o del partido gobernante por un lado, y por otro, la estridencia de este tipo de descalificaciones. Las críticas a la autoridad electoral no son nuevas y hasta nos sirven.

“El problema son el tiempo de descalificaciones, los tonos de la descalificación como la de Mario Delgado que dijo que el INE debía renovarse o se tenía que exterminar, pero hablar de exterminar a la autoridad electoral es algo que nunca se había (dicho)”, señaló el consejero.

Lorenzo Córdova agregó que los ataques a las decisiones electorales se han normalizado, han sido recurrentes y una de ellas se tradujo en una denuncia.

Ello, en referencia a la denuncia que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ante la Fiscalía General de la República contra los seis consejeros del INE por suspender la consulta de revocación de mandato por falta de recursos.

“Utilizar, detonar el brazo penal del Estado, no es un asunto menor; no había ocurrido en 30 años de vida de la autoridad electoral”, dijo el consejero.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información