Reforma eléctrica y marihuana, pendientes en el Congreso

Los senadores y diputados tienen una larga agenda para el próximo año. Entre los temas que quedarán pendientes del periodo que finaliza hoy 15 de diciembre son la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la regulación del consumo y venta de la mariguana, así como algunos nombramientos.

En la Cámara de Diputados está pendiente la discusión y votación de la reforma eléctrica, la cual presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de la participación de los privados.

Esta propuesta será analizada el próximo periodo, por lo que diputados realizarán parlamentos abiertos a partir del 10 de enero; mientras, legisladores de Morena buscan llevar información sobre esta iniciativa a todos los mexicanos por medio de asambleas en colonias.

En entrevista, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, comentó que hay 45 dictámenes que ya están en la Mesa Directiva de San Lázaro. Entre ellos está la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá congelar cuentas señaladas por lavado de dinero sin contar con una orden judicial.

Otra es la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, así como un dictamen en el que se deroga de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social un párrafo donde se establece que para la pensión por viudez se requiere que el matrimonio haya sido de, al menos, un año.

Mientras, en el Senado está pendiente la regulación del consumo y venta de la marihuana. Algunas de las propuestas para este tema es permitir el consumo de esta yerba hasta los 23 años, que autoridades puedan entrar a las casas de los mexicanos para asegurarse que —de tener permiso— solo cuenten con seis plantas de esta hierba, así como establecer que el consumo de esta droga en lugares públicos sea a más de un kilómetro de las escuelas.

“No se tiene un consenso sobre el tema de la marihuana. Aún falta asuntos por tratar, como el gramaje que pueda tener en su posesión cada persona, la distribución las tienditas que hay que regular. Sí se ha avanzado, pero aún falta”, comentó el coordinador del PAN en el Senado, Julen Remetería.

En entrevista, el panista dijo que otro pendiente es la aprobación de magistrados electorales en 17 estados y designar a la persona que ocupará el lugar de Loretta Ortiz en el Consejo de la Judicatura Federal.

Mientras, el presiente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como positivo el periodo que finaliza hoy 15 de diciembre, pues dijo que los dictámenes aprobados, en su mayoría, tuvieron consenso.

“El balance es muy positivo, porque logramos legislar en materia de medio ambiente, residuos sólidos, comunicaciones y transportes, bienestar, justicia. Logramos cosas importantes este periodo, pero casi todas las leyes salieron por consenso y muchas por unanimidad. Para mí es un buen trabajo del legislativo y por eso el último día no podemos apresurarnos y aprobar leyes que no hayamos leído o que no estén consensuadas”.

Otras iniciativas que prometió presentar el presidente López Obrador más adelante son la reforma electoral y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

