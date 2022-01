Responde AMLO a Monreal: no adelantar sucesión sería del porfiriato

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no es un error haber adelantado la sucesión presidencial ya que de no haberlo hecho hubiera caído en un acto del porfiriato: el tapadismo.

Estas declaraciones se dan luego que el senador morenista, Ricardo Monreal, manifestó que adelantar el proceso para suceder al presidente de la República sólo traería problemas internos en Morena.

“No (es un error) porque no adelantarla es del porfiriato, así era antes, los tapados, las decisiones de élite, no, el pueblo va a decidir. Se tiene la idea de que el pueblo no sabe. Que la política es asunto de los políticos, pues no. El pueblo sabe más que nosotros“, apuntó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

En entrevista con el periódico Reforma, Ricardo Monreal consideró que la sucesión presidencial a tres años de concluir el sexenio de López Obrador no tiene lógica ya que todavía se tienen que consolidar los proyectos de esta administración.

El legislador consideró que los radicalismos al interior del partido fundado por el presidente de la República sólo provocan la aniquilación y destrucción.

“Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción”, dijo Monreal.

Al respecto, López Obrador afirmó que su gobierno sí es radical ya que propone una transformación de fondo, sin violencia, en la vida pública de México, por lo que no es partidario de “las medias tintas”.

“Somos radícales nosotros, la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto y de privilegios.

“No llegamos aquí a simular, no es más de lo mismo. No engañamos a nadie porque si revisan lo que he dicho por años, lo que he escrito, es lo que estamos haciendo. Aquí no hay medias tintas, luchamos por principios, no por cargos, no somos ambiciosos vulgares”, contestó el jefe del Ejecutivo federal.

