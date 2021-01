Salud impugna amparo contra Política de Vacunación

La Secretaría de Salud (SSa) respondió con una queja en contra del amparo que se interpuso a principios de mes en su contra por parte de una ciudadana que reclamó recibir la vacuna antes, a pesar de no ser mayor de 60 años.

Tras recibir la suspensión de plano, publicada el pasado lunes, en la cual se instruyó al Consejo Nacional de Vacunación la reformulación de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de Covid-19 en México, la directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la SSa respondió con un recurso de queja.

También lee: Ciudadana gana amparo para recibir antes la vacuna contra Covid-19; ¿qué implica?

“Se tiene por recibido el oficio signado por la directora (…) quien actúa en representación de la Secretaría de Salud, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de 8 de enero de la presente anualidad, por medio del cual se proveyó sobre la suspensión de plano solicitada por el promovente”, se lee en la actualización, difundida este jueves por el Consejo de la Judicatura Federal.

El martes, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este amparo, el cual dijo desconocer, pero desestimó su alcance.

“No tenía información sobre eso, pero es improcedente. No vamos nosotros a dejar de cumplir con la ley, pero no creo que con un amparo se detenga todo el Plan Nacional de Vacunación”, dijo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

No obstante, el recurso no reclama detener el plan de vacunación sino reformularlo de manera que no se base solo en el criterio de la edad a partir de la segunda fase, sino que se consideren las vulnerabilidades de personas menores de 60 años para ser contempladas en la vacunación que se llevará a cabo entre febrero y abril próximos.

En la resolución del amparo, se lee el llamado del juez para que la Política atienda los criterios de la Organización Panamericana de la Salud en el sentido de priorizar al personal médico, seguido de las personas vulnerables en atención a dos criterios: la edad, con foco en los adultos mayores; y las comorbilidades que podrían poner en riesgo a la población con enfermedades crónicas.

A pesar de que dichos criterios están citados en la Política, dada a conocer el 8 de diciembre pasado, en el calendario no se manifiesta.