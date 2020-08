Saludaría otra vez a la mamá del ‘Chapo’, pero con Calderón gobernaba el narco: AMLO

El enfrentamiento verbal sigue entre Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario Felipe Calderón. Acusaciones van y vienen tanto en Palacio Nacional y las redes sociales entre ambos personajes. Hoy, un nuevo capítulo.

En su conferencia de prensa matutina, el actual presidente reiteró que “la autoridad estaba al servicio del narco”, ante el hecho de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se encuentra en proceso judicial en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Para decirlo con claridad, aquí gobernaba el narco. La autoridad estaba al servicio del narco. Y sin embargo, aquí todavía hay defensores de estas personas. En cualquier otro país del mundo se hubiera convertido en un escándalo”, dijo López Obrador.

“García Luna fue su Secretario de Seguridad Pública. Y todos los que están siendo señalados ahora, (Luis Cárdenas) Palomino, (Ramón) Pequeño, hasta los premiaba“, añadió.

Ayer, Calderón, ante una acusación similar, reviró al indicar que “me podrán criticar muchas cosas, habrá quien incluso esté en desacuerdo con esa actitud y estrategia, pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del ‘Chapo’ (Joaquín Guzmán Loera)”.

El presidente retomó las palabras de uno de los antecesores y señaló que “Que por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar, ¿por qué no saludaría a una anciana?. Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas”.

Por lo que concluyó que “si Felipe Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado, pues de qué se va a preocupar, debe estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mi. No es conmigo, es con el juez de Estados Unidos”,