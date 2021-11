Saúl Monreal lamenta desdén hacia Fresnillo en materia de seguridad

Aunque llamó a estar en unidad con su hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, reprochó que el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Adolfo Marín, no se haya apersonado en la demarcación.

De igual forma, lamentó que no se le haya considerado para la reunión de seguridad y apoyo de la federación que encabeza el presidente López Obrador esta tarde.

Y es que ayer, a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite la entidad para presentar un plan de apoyo para atender la inseguridad, los cuerpos de ocho personas fueron colgados de un puente en el Ayuntamiento.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este municipio se ubica entre los cinco más violentos del país con 121 homicidios dolosos entre agosto y octubre.

“No fui invitado al evento con el Presidente, lo lamento mucho, porque Fresnillo, ustedes saben, ayer ocho colgados, yo confío en el presidente, él sabe lo que vive Fresnillo, es el tema a nivel nacional”, advirtió el morenista.

Lee: Cuelgan a 8 en Zacatecas antes de visita de AMLO para plan de apoyo

Alegó que se estén privilegiando otras zonas para la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional, pero qué Fresnillo con más de 30 muertos en los últimos días, no tenga mayor presencia de fuerzas federales.

“Andan inaugurando de la Guardia Nacional en otro lado y aquí en Fresnillo ocho muertos, donde debe estar la Guardia Nacional es aquí en Fresnillo, están bien ubicados los lugares y el secretario de Seguridad ¿Cuándo lo nombraron? Hace cinco días y yo no lo conozco, no se ha comunicado ni creo que se comunique”, recriminó en conferencia de prensa.

Monreal comentó que hará llegar un escrito al presidente de la República para que conozca la situación del municipio y se tomen acciones contundentes.

Lee: Disputa entre cárteles agudiza violencia en Zacatecas, Michoacán, Jalisco y Guanajuato

“Ahorita haré un escrito al presidente y a ver cómo se lo hago llegar para explicarle la situación que vive Fresnillo, por que ya lo he dicho, le reiteraré la situación, yo soy el primero en no ocultar, pero si no se le informa va a decir que todo está bien”, sostuvo.

“Soy un cero a la izquierda, si ellos tienen su estrategia, qué bueno, pero quiero que Fresnillo esté en paz”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado