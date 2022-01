Se indagará si asesinato de periodista en Tijuana tiene móvil laboral o político: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las autoridades indagan si el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido anoche en Tijuana, tiene un móvil laboral o político.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró este lunes que no habrá impunidad y pidió responsabilidad a los actores al momento de señalar a posibles responsables.

“Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces lamentablemente sucedió esto, la asesinan, el móvil, (se indaga) si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlos con mucha responsabilidad.

“Quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes los materiales, se está haciendo toda la investigación, no se puede en automático vincular una demanda laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados. No dejar de considerar lo político porque siempre hay confrontación y diferencias y se busca perjudicar a adversarios”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

En 2019, la comunicadora de radio y televisión asistió a una de las habituales conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional de Ciudad de México para pedir ayuda pues aseguró que temía por su vida.

El crimen de Maldonado se produjo a menos de una semana de que las autoridades informaran que el fotoperiodista Margarito Martínez murió tras recibir un disparo en la cabeza frente a su casa en Tijuana.

Maldonado es la tercera periodista asesinada en México en lo que va de 2022, de acuerdo con la organización internacional de protección a la prensa Artículo 19, que condenó los hechos.

“Vamos a llevar a cabo toda la investigación, ella estuvo aquí a principios de 2019 a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio de televisión vinculada a Jaime Bonilla.

“Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas y violencia, se le ayudó y garantizó de que su demanda fuese atendida, incluso, había ganado ya su demanda”, expresó AMLO.

