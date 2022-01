Si se requiere, se pedirá intervención del Poder Judicial en caso Citibanamex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que en caso de que se requiera, se pedirá la intervención del Poder Judicial para resolver aspectos legales en torno a la venta de Citibanamex.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que su administración está interesada en que se lleve a cabo la operación, por lo que se facilitará este propósito para que no se bloquee ni se demore la transacción.

“Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes y si es necesario vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan aspectos legales“, explicó el jefe del Ejecutivo federal.

La semana pasada, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex, una compañía propiedad de Citi.

Lee: Demanda de Oceanografía no tiene bases legales ni afectará venta: Citibanamex

Grupo Financiero Banamex debe garantizar el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la Ley hasta por 5 mil 200 millones de dólares o su equivalente en pesos, según el mandato judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Al respecto, Citibanamex consideró que no hay bases legales para esta determinación, por lo que apelará y prevé que no impacte en el proceso.

“Hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa predilecta durante los gobiernos de (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón, le entregaron muchos contratos de manera directa y tenía apoyos de Hacienda, hubo créditos, falsificación de facturas, corrupción en la cúpula, como era antes”, comentó el tabasqueño.

Lee: Demanda de Oceanografía frena la venta de Citibanamex

El mandatario federal dijo que de manera respetuosa recomendará a Citi que Banamex se quede en manos de un empresario mexicano, que tenga solvencia económica y que éste a su vez no tenga ningún adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Uno de los interesados en adquirir el banco, es el empresario Ricardo Salinas Pliego, no obstante, recientemente a entrado en polémica por su resistencia de pagar impuestos que Grupo Elektra adeuda al SAT.

“Lo tercero es que no tengan adeudos fiscales con el SAT”, sostuvo.

De igual forma, pidió que el patrimonio cultural y artistico que resguarda el banco se quede en México y que este pueda ser disfrutado por los mexicanos en museos o exposiciones especiales.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información