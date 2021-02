Sedena reserva información sobre Aeropuerto, sin explicar la razón

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó la información sobre la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles con el argumento de que es asunto de seguridad nacional; sin embargo, la dependencia a cargo de Luis Cresencio no presentó las pruebas que expliquen cómo la entrega de estos datos vulnerará la operación.

Tras la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2019, el órgano autónomo señaló que la Sedena “clasificó la totalidad de la información relacionada con dicha obra (Aeropuerto Felipe Ángeles construida en Santa Lucía) con el carácter de reservado en virtud de que su difusión compromete la seguridad nacional e interior”.

No obstante, señala la ASF que “se identificó que al realizar la invocación de reserva, las pruebas del daño no guardaron corresponsabilidad con lo solicitado, ya que éstas son generales y no especifican la forma en que la entrega de la información vulneraría la operación de AIFA (Aeropuerto Felipe Ángeles) o la seguridad nacional”.

Lee: Cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 232% más: ASF

Explicó el órgano encabezado por David Colmenares que, si bien esta es una obra de ingeniería militar con funciones de seguridad nacional, también es una obra civil, por lo que pidió que “es necesario que la Sedena valoré qué información debería hacerse pública sobre el proyecto para garantizar el derecho del acceso a la información”.

AEROPUERTO MIXTO SIN BENEFICIOS

La ASF también señala que, tras su análisis a los dos al Análisis Costo Beneficio que presentó la Sedena, no identificó beneficios relacionados con que en el Aeropuerto Felipe Ángeles se realice operaciones civiles y militares.

La Autoría menciona que la Sedena debería analizar las experiencias de otros países sobre aeropuertos mixtos con e fin de que en el diseño, construcción y operación del aeropuerto se aseguren operaciones armonizadas y sin inconvenientes para vuelos civiles y militares.

Te puede interesar: Aumenta 128% el gasto del Aeropuerto de Santa Lucía en 2020

Además propuso a la Cámara de Diputados reformar la Ley de Aeropuertos para especificar qué es un aeropuerto civil-militar, cuáles son las características que este debe tener y cuáles son las reglas generales y específicas para planear la construcción de este tipo de obras.