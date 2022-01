Senado desparece Comisión de Veracruz; Monreal le pide a Cuitláhuac García abandonar soberbia

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, integrada por los coordinadores de las bancadas, decidió desaparecer la Comisión Especial de Veracruz; ello, luego de que 30 senadores de Morena reclamaron que la conformación de este grupo de trabajo no fue legal.

El coordinador de Morena en el recinto legislativo, Ricardo Monreal, comentó que se decidió eliminar la Comisión, la cual investigaba presuntos abusos de autoridad en el estado, para mantener la unidad de su grupo parlamentario.

Sin embargo, señaló que de manera individual continuará defendiendo a José Manuel del Río, secretario técnico de la Jucopo detenido en Veracruz por la acusación de estar detrás del homicidio de un excandidato, y le dará seguimiento a los 90 casos que encontraron de personas que sufrieron ultrajes de la autoridad en el estado gobernado por el morenista Cuitláhuac García.

“Yo voy a seguir (acompañando a del Río), pero no como coordinador, no debo de involucrar a todo el grupo, porque debo reconocer que dentro del grupo hay diferencias. (..) Soy muy claro que en esta decisión de la Comisión no me acompaña el grupo. Yo he afirmado que yo no voy a ceder en en una decisión personal, como Ricardo Monreal, ya no como grupo, voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a seguir de cerca el asunto de Del Río”, declaró.

Lee: Rebelión de senadores de Morena arrincona la Comisión especial de Veracruz

El legislador enfatizó que la Comisión Especial de Veracruz es legal, pues explicó que hay precedentes legislativos, y dijo que lo ilegal es detener arbitrariamente, perseguir políticamente, desparecer a personas y subordinar al Poder Legislativo y al Poder Judicial en un solo ente.

Monreal reiteró que José Manuel del Río es inocente y que no existen pruebas que lo vinculen a algún acto ilegal.

Además, le pidió al gobernador de Veracruz dejar la soberbia, pues ayer el mandatario estatal comentó que “era obvio” que desaparecería este grupo de trabajo al ser ilegal su conformación.

“Yo pensé que después de haber comentado la renuncia del senador Dante (Delgado como presidente de la Comisión), pensé que iba a actuar con más mesura, más prudencia. Siempre al funcionario publico que le acompaña la arrogancia y soberbia no termina bien; yo creo que necesita abogados que lo asesoren. Le recomendaría que abandonara la arrogancia y soberbia, y ayudarle a su gente a corregir los excesos que se están cometiendo”, comentó Monreal.

A su vez, en entrevista, el senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, explicó que los 90 casos que encontraron serán enviados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Gobernación del Senado.

“Sesionó la Jucopo a raíz que senadores de Morena suscriben un desplegado y respaldan al gobernador de Veracruz y descalifican la conformación de esta Comisión para atender las violaciones a derechos humanos y atentados a la ilegalidad en Veracruz, y su argumento fue que nunca se aprobó en el Pleno , cuando hay comisiones vigentes que nunca se aprobaron en el Pleno”, señaló Zepeda.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información