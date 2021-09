Sheinbaum condena ataques a su hija por beca de Conacyt

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó este lunes los ataques que en redes sociales que recibió su hija, Mariana Ímaz Sheinbaum, debido a una beca que obtuvo de Conacyt.

Sheinbaum detalló que su hija terminó el doctorado que comenzó en la Universidad de California en 2016 y que la beca y los recursos que ha obtenido fueron de acuerdo a los lineamientos de las instituciones.

“No quisiera yo abundar más en eso, considero que no tiene ningún caso y además condeno que cualquier persona que sea pública utilice esto con las familias, pero en particular con relación a mi hija, repito, me siento muy orgullosa”, mencionó.

La mandataria capitalina dijo que su hija logró la beca del Conacyt en 2016, en tiempos cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México y la espiaba a ella con el software Pegasus, como se reveló hace tiempo.

“(Mi hija) es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca del Conacyt desde 2016, ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, más o menos por esa época, o sea que no hay ninguna influencia ni mucho menos, al contrario”, aseguró.

Sheinbaum reiteró el orgullo que siente por los logros de su hija, que al igua que muchas mujeres, consiguen éxitos por méritos propios.

“No creo que estos ataques familiares ni ayuden a un ambiente sano y también no creo que sean buenos de alguna manera, me siento muy orgullosa de ella, es una mujer que sacó su doctorado igual que muchas otras mujeres y que salió adelante por méritos propios y eso es fundamental”, añadió.

Sheinbaum dijo que espera que muchos más jóvenes en México puedan tener la oportunidad de estudiar la universidad y posgrado, incluso, salir al extranjero.

