Sheinbaum rechaza haber modificado cifras sobre casos de Covid-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó este lunes en videoconferencia de prensa, que las cifras de casos de Covid-19 se hayan alterado para retrasar el anuncio de semáforo rojo en la Ciudad de México, como aseguró The New York Times en una publicación.

El medio estadounidense difundió en un reportaje que puede leerse dando clic aquí, que el Gobierno mexicano usó dos cifras más bajas de las reportadas públicamente para calcular el color del semáforo, de esta forma la Ciudad de México podría continuar con todo tipo de actividades.

“No se falsea ningún número, al contrario, siempre hemos sido totalmente transparentes. Todas las noches publicamos el número de hospitalizaciones, publicamos mucho más número que los que se publican a nivel federal”, dijo.

También rechazó no haber respondido a la petición de The New York Times para hablar de tema, aseguró que mandaron un correo electrónico.

“Es falso lo que se plantea ahí, tan es así que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del día 4 de diciembre en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado.

“Han buscado durante toda la pandemia una diferencia entre el Gobierno de México y el Gobierno de la ciudad y están totalmente equivocados porque ha habido una coordinación permanente”, explicó.

