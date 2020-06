‘Si Alfaro tiene pruebas, que las presente’, reta AMLO sobre acusaciones por protestas en Jalisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentar pruebas acerca de las acusaciones en contra del gobierno federal por las manifestaciones en Guadalajara por la muerte de Giovanni López.

“Si el gobernador tiene pruebas que las presente, porque quien acusa debe tener pruebas”, indicó López Obrador

“Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, pero no me inmiscuyo en cuestiones partidistas, no soy jefe de partido, represento al Estado Mexicano, no tengo propósito de afectar autoridades locales. No me meto en cuestiones partidistas, por respeto a la investidura presidencial”, añadió López Obrador.

Alfaro, acusó a Morena, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a “su gente” de estar detrás de los disturbios que se registraron durante las protestas en Guadalajara por la muerte de Giovanni López.



“Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”, dijo el mandatario en un video difundido en redes sociales.

