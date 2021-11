Si Biden pregunta sobre la reforma eléctrica le diré que es para detener el robo: AMLO

Aunque dijo que no forma parte de la agenda, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si su homólogo estadounidense, Joe Biden, le pregunta sobre su reforma eléctrica, le dirá que es para detener el robo y excesos de empresas privadas.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que no se debe temer a un cambio constitucional en materia energética ya que busca beneficiar a los consumidores a través de la generación de energía limpia y barata con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Él es muy respetuoso de nuestra soberanía, pero en el caso de que me diga algo, le diré que no quieren dejar de robar. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo? No está en la agenda, pero no hay problema (en tratarlo)”, manifestó el jefe del Ejecutivo federal.

Ayer, el embajador estadounidense Ken Salazar consideró que México debe cuidar las inversiones provenientes de su país por lo que confió que el diálogo sobre las implicaciones de esta reforma deben llegar a buenos términos para no afectar los intereses de Estados Unidos en México.

Lee: Ken Salazar confía en cambios en reforma eléctrica: ‘es complicado el diálogo’

Como lo ha hecho en otras ocasiones, el mandatario federal justificó la necesidad de la reforma con el argumento de que algunas empresas como Oxxo se han beneficiado de costos de energía muy baratos en comparación con los que tienen que pagar las familias promedio.

Reprochó que en este afán, se trate de persuadir a la opinión pública sobre los supuestos riesgos que traería la implementación de esta reforma y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para el despacho del servicio.

“Los Oxxo pagan menos luz que lo que una familia consume. Los Oxxo pagan menos luz que una tienda de abarrotes, los tenderos tienen que tender sus tiendas apagadas, desconectar sus refrigeradores para no pagar tanto por la luz”, acusó el jefe del Ejecutivo federal.

Señaló que detrás de esta negativa, hay interés por continuar con negocios sucios disfrazados de limpios como la instrumentación de energías alternativas.

“Y no queremos que nos pase, porque ese modelo lo trajeron de España cuando llevaron a cabo la segunda conquista económica. Eran los que mandaban, los de Iberdrola, que contrataron a un expresidente y una exsecretaria de Energía. Miren cómo está España. Ellos dominan allá como dominaron aquí. En los últimos meses se ha incrementado el precio de la luz 30%, hay mucha inconformidad”, cuestionó.

En ese orden, el presidente de la República celebró que después de la discusión del presupuesto para el siguiente año, en la Cámara de Diputados se inicien los foros para analizar su propuesta.

