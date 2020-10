Sí estoy preocupado y ocupado: AMLO ante repunte de casos de Covid-19

Luego de que se ha registrado un repunte en los casos de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar preocupado, por lo que llamó a “no confiarnos”.

“Con toda la responsabilidad sí debemos estar pendientes (del repunte de la pandemia de Covid-19), no confiarnos, seguir llamando a la gente a que nos ayuden. Si me preguntan a mí como presidente si estoy preocupado, sí, claro estoy más ocupado”, aceptó el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que la pandemia ha sido “terrible en México”, pero señaló que “el pueblo ayudó a bajar el número de contagios”, cuando se le pidió confirnarse de manera voluntaria al inicio de la pandemia.

No debemos alarmarnos, desde luego no estoy minimizando el problema, esta es una pandemia terrible que ha causado mucho dolor, que sigue afectando en todo el mundo y en nuestro país, pero no se resuelven las cosas con autoritarismo’.

México reportó ayer 5,942 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando la cifra a un total de 901,268 contagios. Además se registraron además 643 decesos relacionados con la epidemia en el país, con lo que el número de víctimas fatales subió a 89,814.