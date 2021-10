Si la mayoría me quiere fuera me voy, aunque consulta para revocación no sea vinculatoria: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que si en la consulta de revocación de mandato no se alcanza el 40% de la votación para hacerla vinculatoria pero la mayoría pide su salida de la Presidencia, dejará el cargo.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal sostuvo que no se puede gobernar un país como México si no se tiene autoridad moral, por lo que no se aferraría al cargo sin tener el respaldo mayoritario de la población.

Si la gente dice: “no queremos que continúe el presidente”, me voy sin ningún problema, es más, aunque no se llegue al 40% porque para que tenga efectos vinculatorios de acuerdo a la ley tienen que participar el 40% de los ciudadanos.

“Si participa el 39% ya no es legal, por eso es que no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40%, pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51% dice cambio y el 49% dice se queda, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, política”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

El tabasqueño criticó a la coalición legislativa Va por México que ayer presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de Mandato y Sí por México, que la integra Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, quienes hicieron un llamado a la población a no participar en el ejercicio.

El presidente de la República calificó esta acción de surrealista ya que en el pasado, hasta antes de las elecciones del 6 de junio, el bloque conservador pedía su salida, a través de este ejercicio, de la Presidencia.

“Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta que estaba mal formulada la pregunta, ¿Qué es lo que están haciendo? Simulando, es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa. Este es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de estado, el autoritarismo”, aseveró.

“Que esta sucediendo, porque de manera increible hasta surrealista los conservadores no quieren la consulta, venían diciendo que querían que yo me fuera”, expresó.

