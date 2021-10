Si PRI avala reforma eléctrica se saldría de lo pactado con Va por México: PRD

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, mencionó que si el PRI vota a favor de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, se estaría saliendo de lo que acordado por la coalición Va por México, conformada junto con el PAN.

“No nos saldríamos (de Va por México) si el PRI votase a favor, lo cual yo no estoy afirmando (que vayan a votar a favor). No quiero adelantar vísperas. Espero que el PRI se mantenga en que votaremos en contra de la iniciativa que mandó el presidente; en todo caso, serían ellos los que se estarían saliendo del bloque, no nosotros, porque es clara la posición que tenemos respecto de homologar nuestro criterio para ir en un sentido en las votaciones”, dijo el líder perredista.

En entrevista, señaló que los diputados de su partido votarán en contra de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, pues la iniciativa pretende desaparecer órganos reguladores, como la Comisión Reguladora de Energía, y deja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un monopolio estatal que “no beneficia a los usuarios finales con tarifas más baratas”.

Luego de que el PRI se dijo dispuesto a analizar la iniciativa del mandatario federal, Espinosa Cházaro comentó que esta tarde se reunirán los líderes de los tres partidos en San Lázaro para determinar cuál es la posición de Va por México.

“Tenemos una reunión hoy para intercambiar puntos de vista (…) Hoy tenemos reunión con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador del grupo parlamentario, Rubén Moreira, para ponernos de acuerdo”, dijo el jefe de la bancada del PRD en San Lázaro.

Al ser cuestionado si hay temor de que el PRI le dé a Morena los votos necesarios para sacar la reforma constitucional, el diputado comentó que “existe la posibilidad” de que el tricolor vote a favor de esta iniciativa, pero confió en que no lo haga porque fue un acuerdo construido en Va por México desde las elecciones pasadas.

“Está la posibilidad (de que voten a favor), pero yo creo que nos mantendremos en lo que acordamos antes de iniciar la Legislatura, que era ponernos de acuerdo para votar juntos las reformas constitucionales, aquellas que consideramos que no van a favor de la gente y yo no adelantaría vísperas”, afirmó.

“En ningún momento he escuchado al diputado (Rubén) Moreira decir que votarán a favor de la misma”, destacó Espinosa Cházaro.

Desde junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Morena buscaría los votos del PRI o de otros partidos para impulsar diversas reformas constitucionales. Sin embargo, el tricolor aseguró que eso no pasaría.

En años pasados, Morena y el PRI se han unido para pasar reformas secundarias y constitucionales, por lo que se ha conformado lo que algunos le llaman “PRIMOR”.

El último caso que se dio la votación conjunta fue el 10 de diciembre de 2020, cuando diputados priistas votaron junto con Morena y sus aliados la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el fin de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En este registro estarán los datos de los ciudadanos que tengan celular.

