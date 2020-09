Son actos de provocación de no muchas personas: AMLO, tras protestas feministas

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el derecho a la libre manifestación y calificó a las protestas recientes como “actos de provocación, que no son de muchas personas”.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario externó que el gobierno de la Ciudad de México “ha actuado con responsabilidad prudencia”, ante los hechos registrados por grupos feministas y del Frente Nacional AntiAMLO.

“No veo que afecten. Lo más recomendable es que no hayan reuniones mayores, que no se aglutinen, pero no son protestas de muchas personas, no son grandes mitines y se está ejerciendo el derecho a manifestarse“, indicó López Obrador.

“Lo que ha habido son actos de provocación, violencia, no han pasado a mayores afortunadamente. Ha actuado con responsabilidad el Gobierno de la Ciudad de México. Que se respete el derecho a manifestarse de manera pacífica, sin violencia, no es aconsejable. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, ni apagar el fuego con el fuego“, externó.

En la capital del país, se encuentra un plantón de Frenaaa en el Zócalo capitalino y ayer se registró una marcha en favor de la legalización del aborto en el país.

El saldo de la protesta feminista fue de 36 policías heridas y 13 civiles, de acuerdo con las autoridades.

“Afectaciones mayores no han habido, porque no es mucha la concurrencia de las personas que protestas. Si se tratara de multitudes, riesgos de contagio, pero no. Aunque han sido muy difundidas, no agrupan a muchas personas. Vamos a seguir garantizando el derecho a la manifestación”, advirtió el presidente.

