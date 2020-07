Son clasistas, racistas y no les ayudan: AMLO sobre protestas del FRENA en su contra

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “clasistas y racistas” los mensajes en cartulinas realizadas por el Frente Nacional ANTI-AMLO (FRENA), durante sus protestas.

“Ese tipo de manifestaciones no les ayudan. Es lamentable que exista tanto atraso, es una minoría, porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta, respetuosa. Una cartulina decía: ‘Quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta’, algo así, de lo más clasista que puede haber”, fustigó el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En los últimos fines de semana, el colectivo FRENA ha realizado protestas en diversas ciudades del país con personas tocando el claxón de sus automóviles

Acerca de este tema, se refirió a Jorge Castañeda, excanciller mexicano, quien se refirió al pueblo de Putla, Oaxaca como “arrabalero y horroroso”.

“Lo constatamos en un comentario de un intelectual, graduado en el extranjero, que habló de Putla, Oaxaca, con una actitud despectiva, racista. Hablamos de un académico graduadado de una universidad extranjera, secretario de Relaciones Exteriores. No en todo el pueblo de México, sino en una minoría. En los sectores más populares hay respeto, pero hay una franja de la población que es muy clasista, racista”, dijo López Obrador.

“En ese comentario de Jorge Castañeda..si así se expresan en público, imagínense cómo se expresan en lo privado. Esto sale, brota, por la hipocresía. Ahora se muestra el cobre, hasta cierto punto es bueno, porque se hace a un lado la simulación. Esa forma de protestar no les ayuda”, describió.