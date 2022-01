Tec de Monterrey, el que más personal despidió en diciembre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al Tecnológico de Monterrey por haber estado a la cabeza, durante el mes de diciembre, en el despido de personal y con ello evadir responsabilidades fiscales y laborales con su plantilla.

“Voy a decir algo el primer lugar, en este diciembre, en este mecanismo de despido lo tuvo el Tecnológico de Monterrey, y por qué lo digo, porque quiero que se polemice y estoy seguro que el patronato del Tecnológico de Monterrey va a atender este asunto. Para que sus maestros y trabajadores no sean despedidos y luego recontratados”, señaló el presidente de la República durante su conferencia matutitna.

Empero, el tabasqueño no dio cifras sobre a cuánto personal despidió la institución educativa.

López Obrador reconoció que pese a los esfuerzos que ha hecho su administración para regular el outsourcing, estas empresas siguen cometiendo las mismas practicas de fin de año, es decir, despedir a personal, sin embargo, negó que la caída del empleo en este mes sea un factor de preocupación para su gobierno.

Lee: México crea 165,463 empleos formales en noviembre y alcanza cifra récord

“No es preocupante en cuanto a que en diciembre se cayó el empleo, no, es una práctica para no pagar prestaciones, porque en enero vuelve a subir. Esto es todos los diciembres. Pensamos que con los cambios que hicimos íbamos a poder resolver, no, todavía”, lamentó el jefe del Ejecutivo federal.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en octubre del año pasado se registró el máximo histórico en la generación de empleos con 20 millones 933 mil 50.

No obstante, para finalizar el año, dicha tasa bajó a 20 millones 620 mil 148 empleos.

“Se cancelaron contratos para no pagar prestaciones, estamos hablando con quienes llevan a la práctica este sistema para que paguen las prestaciones a sus trabajadores”, comentó el mandatario.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México