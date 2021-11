‘Tengan su reforma’: PRI truena con Morena y manda reforma eléctrica después de elecciones de 2022

Tras la declaración de Mario Delgado de que Morena iba a desaparecer al PRI del plan político, el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, respondió que no están dispuestos a discutir la reforma eléctrica antes de las elecciones de junio 2022.

“Seguimos en la apertura y en la discusión siempre en Parlamento Abierto, pero nosotros no vamos a discutir ni un tema que no sea después del proceso electoral. Eso es porque tiene una posición que no construye, una posición que es egoísta, que es egocéntrica, que verdaderamente falta a cualquier compromiso”, dijo Moreno en conferencia de prensa.

El viernes pasado, Mario Delgado declaró: “Le vamos a ganar Hidalgo y le vamos a ganar Oaxaca en el 2022, y le vamos a ganar Coahuila y el Estado de México en 2023: o sea, nos va a tocar desaparecer al PRI del mapa político de México”.

Este lunes, el líder nacional del PRI señaló que el partido que está en el gobierno debe siempre convocar al diálogo y a la construcción de consensos, pero con sus declaraciones, Mario Delgado cierra el diálogo con los partidos de oposición, principalmente con el PRI.

“Y hoy, como dicen, tengan con su reforma energética, porque la vamos a discutir después de junio”, expresó al presentar un proyecto alterno de Presupuesto de Egresos.

“No ayuda a nada (Delgado con sus declaraciones) en la construcción de acuerdos y consenso para que a México le pueda ir bien. Lo único que hace Mario es cerrar la puerta al diálogo con nosotros, porque es una falta de respeto (…) Ellos plantearon, no sé en acuerdo con quién, que iban a ver si la mandaban a abril”, dijo el dirigente del PRI.

Lee: Aprobación final de reforma eléctrica, antes del 15 de abril: Morena

Agregó que la frase que dice el presidente López Obrador “tengan para que aprendan” debe ser para Mario Delgado para que aprenda a a hacer política.

“Morena es una vergüenza y una tragedia para este país y ha quedado claro que no tiene ni la capacidad ni el talento político para construir acuerdos y consensos en la cámara de Diputados”, agregó.

Además, el líder priista pidió a Morena dejar a un lado la soberbia, pues con esa actitud no va a construir ningún acuerdo con la oposición en la Cámara de Diputados.

Para que sea aprobada la reforma eléctrica, es necesario 334 votos a favor en caso de que acudan todos los diputados a la sesión, pero Morena y sus aliados no cuentan con ese número de votos, por lo que estaban buscando el apoyo del PRI.

