Tengo buena opinión de Pavlovich y Salmerón, por eso van al exterior: AMLO

Pese a las críticas que derivaron tras el nombramiento de la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, así como del cónsul de México en Barcelona, Pedro Salmerón, como embajador en Panamá, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tiene buena opinión de su trabajo.

Explicó que hasta el momento no hay ninguna denuncia ni queja contra los propuestos por lo que son elegibles para representar al país en el exterior.

“Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos por eso hicimos este planteamiento, todos para nosotros son mujeres y hombres que merecen respeto.

“No hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Me consta que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos”, afirmó el mandatario federal.

Cuestionado sobre su interés particular de promover en el servicio exterior mexicano a priistas, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que México es un país plural y que los embajadores y cónsules representan al país y no a un gobierno o ideología.

“Vivimos en una democracia y aspiramos a que esto sea constante y permanente que podamos vivir en pluralidad que se garantice el derecho a disentir y hay opiniones en contra y las respetamos.

“Nosotros gobernamos en un país plural y, repito, México es una democracia es un país democrático y todos tenemos derecho a participar. El gobierno no debe ser faccioso, el gobierno no puede representar, como era antes, a un partido, el gobierno es de todos”, aseveró.

Ayer, tras las designaciones hechas por López Obrador de los priistas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, el presidente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, amagó con expulsar a los exgobernadores si aceptan dichos cargos.

Los nombramientos del presidente de la República en embajadas y consulados deberán ser ratificados por el Senado de la República.

