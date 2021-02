No se aprobó restricción para vender gas de Texas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la propuesta del gobernador de Texas de restringir la venta de gas fuera de su estado a causa de la emergencia por las bajas temperaturas y la falta de producción eléctrica, aunque no precisó el origen de esa información.

En su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo resaltó que esta medida no entró en vigor a causa de las diferencias de partido entre el gobierno de ese estado y la administración federal de Estados Unidos, encabezada por Joe Biden.

“Esa propuesta del gobernador de Texas, tengo la información de que no fue aprobada, eso no significa que se haya cancelado, está ahí, está la propuesta de no permitir que salga gas de Texas, eso no solo afecta a México sino a otros estados de la Unión Americana, por eso no se aprobó”, indicó López Obrador.

Agregó que de cualquier manera, el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya se encuentra atendiendo el tema para evitar una mayor afectación al suministro del energético al país.

“Entendemos la situación de Texas, ellos tienen una afectación muy grande de falta de energía, ya la SRE está ocupándose de este asunto. No hay una represalia, es una circunstancia difícil para ellos y piensan que cerrando se protege Texas para usar solo ellos el gas, pero no se trata de una represalia”, lanzó el mandatario federal.

La tarde del miércoles, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la medida hasta el próximo 21 de febrero con el fin de reactivar la generación eléctrica en su demarcación, afectada por una tormenta invernal que ha azotado la región desde la semana pasada.

