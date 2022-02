Tras boda, Elba Esther Gordillo anuncia su regreso a la política

Elba Esther Gordillo, exdirigente sindical de los maestros, anunció su regreso a la política al decir “genio y figura hasta la sepultura”, aunque dijo que por el momento quiere disfrutar su boda.

Al hablar sobre los profesores que destrozaron el lugar donde se realizó su boda, “la maestra” criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrado y señaló que actualmente no hay Estado de derecho, pues dijo que la “ley se aplica según la intención política, no sobre hechos reales”.

En una entrevista en Radio Fórmula, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mencionó que creyó en las propuestas de la Cuarta Transformación, pero dijo que “no supieron cómo hacerlo”.

“Yo, como muchos mexicanos, tuve una enorme ilusión de que los objetivos, el planteamiento en esencia de voltear a (ver) a los pobres, de desarrollo en el sur (del país), de elevar la calidad de vida y la dignidad humana es maravillosa, y creí en ello, lo que es lamentable es que no supieron cómo hacerlo”, afirmó.

Actualmente, agregó Gordillo, el derecho se ha utilizado con visión política, la educación está abandonada, el sistema de salud esta desarticulado y hay confrontaciones estériles “que no ayudan al país”.

Sobre ella misma, dijo que hasta ahorita no ha actuado políticamente y aseguró que no estuvo relacionada con la conformación del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), el cual perdió su registro por no alcanzar el umbral de 3% de los votos en las eelcxiones federales de 2021.

Además, señaló que el gobernador de Oaxaca, José Murat, puede ser el responsable del grupo de “pseudomaestros” que causaron destrozos en su boda.

“No puedo acusar porque no tengo pruebas, pero lo que dijeron ahí se vio y todo es que auténticamente venía de ahí”, refirió.

Este fin de semana, Elba Esther Gordillo se casó con su abogado Luis Antonio Lagunas. En 2013, fue acusada de lavado de dinero y fraude fiscal por 1,978 millones de pesos, cinco años después consiguió la reclusión en su casa por sus problemas de salud.

Soy plenamente feliz. ¡Gracias! pic.twitter.com/tPpePTQWEA — Elba Esther Gordillo (@ElbaEsther_G) February 12, 2022

