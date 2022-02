Ya no hay sindicatos de Estado: AMLO tras elección de Aldana en Pemex

Tras la elección de Ricardo Aldana Prieto como secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el presidente Andrés Manuel López aseguró que desde la presidencia no tenían su candidato porque ya no hay sindicatos de Estado como antes.

“Nosotros no tenemos candidatos, antes aquí se decidía quién sí y quién no. Ahora no, son los trabajadores. Aquí estuvo el señor (Ricardo Aldana Prieto), pero si me lo encuentro ahora me tendrían que decir quién es porque no lo identifico. No hay candidato predilecto, ya no hay sindicatos de Estado, eso es importante, es parte del cambio”, dijo durante su conferencia matutina.

Al ser cuestionado sobre presuntos desfalcos y actos de corrupción relacionados con el ahora líder sindical, el presidente comentó que eso se debe ver en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El mandatario dijo que no tapará a nadie, pero tampoco acusará sin pruebas.

“Sobre quién ganó y sus antecedentes, eso lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la Comisión que va a resolver sobre el resultado. Nosotros, lo que aquí garantizamos es que pudieran expresarse, que los trabajadores conocieran a los candidatos y garantizar este mecanismo de votación libre, secreto, directo a través del teléfono; esto nunca se había hecho”, enfatizó.

Ayer con 44,983 votos a su favor de un total de 72,000, Ricardo Aldana Prieto -quien por varios años fue la “mano derecha” del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps- ganó la secretaría General del STPRM. Este triunfo lo obtuvo entre denuncias de irregularidades, señalamientos de corrupción y ser uno de los personajes responsables del “Pemexgate” en 2000.

