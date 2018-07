Políticos mexicanos e internacionales han felicitado al candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, por encabezar las preferencias del voto en las elecciones de este 1 de julio.

El expresidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, deseó a López Obrador gobernar con sensatez y honestidad, además sugirió mantenerse atento a lo que hagan sus subordinados.

Su esposa, la excandidata presidenciable, Margarita Zavala, también expresó su felicitación al candidato izquierdista por su triunfo en las tendencias que hasta ahora se han dado a conocer. Deseó éxito en su gobierno “por el bien de México y de todos los mexicanos”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato ante los resultados óptimos que hasta el momento ha definido el Instituto Nacional Electoral (INE) a favor del tabasqueño.

“Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡Hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México!”, dijo.

