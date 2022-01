No se va a expropiar ni un tornillo: Rocío Nahle al hablar de la reforma eléctrica de AMLO

La secretaría de Energía (SE), Rocío Nahle, señaló que con la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, no se expropiará “ni un tornillo”

“No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos ‘ustedes se quedan en esta parte (de 46% de generación de energía)’, dijo la secretaria de Estado.

Al participar en la Reunión Plenaria de los senadores de Morena, comentó que en la reforma que se encuentra en la Cámara de Diputados se propone reformas para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere como mínimo 54% de la energía, y los privados, 46%.

Lee: Secretaría de Seguridad pide que sea delito venta de videojuegos promotores de violencia

Lo anterior, pues dijo que que en 2018, cuando comenzó la administración del presidente López Obrador, la CFE generaba 55% de la energía, pero al día de hoy bajó a 38%, debido a los múltiples permisos que hay para la empresas.

“En el 2018, cuando nosotros llegamos a la administración, la CFE generaba el 55%. Hoy, la CFE genera solamente el 38%, porque todos los privados habían dejado muchos permisos, fueron metiéndose al mercado”, mencionó la titular de la SE.

Rocío Nahle mencionó que con la reforma, por medio de la CFE, serán cancelados los contratos leoninos y desventajosos para el Estado, los cuales se firmaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto con base en “corrupción” y “vicios muy oscuros”.

“Si tú llegaste a invertir aquí diez pesos o lo que sea, viste tu factor de riesgo. Si tú llegaste a someter a una empresa del Estado. Si tú llegaste con vicios de corrupción en una reforma donde se dio dinero para que aprobaran esto. Si tú llegaste donde sometiste a unos contratos a 20 años con condiciones ventajosas, eso se llama riesgo”, comentó.

Dijo que no se cancelan los contratos, la CFE, por 20 años, seguirá pagando los compromisos adquiridos en la pasada administración para comprar electricidad al porcentaje que sea.

Suscríbete a Forbes México