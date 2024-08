Por amor a la raqueta: estos son los tenistas mejor pagados del mundo en 2024

Desde que se convirtió en profesional en 2003, Novak Djokovic ha acumulado un récord de 24 títulos individuales de Grand Slam, lo que lo convierte en el mejor tenista de todos los tiempos. Pero sin importar cuántos títulos ganó, nunca ocupó un puesto más alto que el número 2 en la lista de los jugadores mejor pagados del deporte, hasta el retiro de Roger Federer en 2022. Al año siguiente, Djokovic finalmente se apoderó del primer puesto , con un total de $ 38,4 millones en ganancias dentro y fuera de la cancha.

Al parecer, su reinado duró exactamente un año. El próximo gran rival de la superestrella serbia de 37 años, el español Carlos Alcaraz, de 21 años, ha ascendido al número uno este año con un estimado de 42,3 millones de dólares antes de impuestos y honorarios de agentes en los últimos 12 meses, desde el US Open de 2023.

Djokovic, que cayó ante Alcaraz en las dos últimas finales de Wimbledon pero se vengó en el partido por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, está de vuelta en el número 2 con 37,2 millones de dólares y sigue liderando la clasificación con 12,2 millones de dólares en premios solamente. Sin embargo, los expertos en tenis ahora creen firmemente que Alcaraz tiene la ventaja fuera de la cancha, con un estimado de 32 millones de dólares provenientes de sus patrocinios (incluidos Nike, Rolex y BMW), así como una agenda repleta de apariciones y exhibiciones que se cree que le pagan 1 millón de dólares, o incluso 2 millones, solo por presentarse.

En total, los 10 tenistas mejor pagados ganaron aproximadamente 246 millones de dólares en los últimos 12 meses. Eso está muy por debajo del récord de 343 millones de dólares de 2020, cuando Federer y Serena Williams, ahora retirados, sumaron 142 millones de dólares entre ambos, pero el total representa un aumento del 26% respecto de los 196 millones de dólares de 2023.

En otra señal prometedora para el estado del tenis, la edad promedio de los 10 mejores de este año es de 26 años, y solo Djokovic y Rafael Nadal, de 38 años (número 6, 23,3 millones de dólares) superan los 20 años. (En contraste, la edad promedio de la lista de 2020 fue apenas un poco menor a los 30). Y cuatro mujeres están entre los 10 mejores, un poco menos que las cinco de 2023, pero otro recordatorio de que el tenis es el único deporte profesional importante en el que los atletas masculinos y femeninos están en una situación financiera comparable.

Nadie se acerca aún a la estratosfera financiera de Federer , que fue el jugador con mayores ingresos del deporte desde 2007 hasta su retiro y que todavía cobraba unos 90 millones de dólares anuales cuando colgó la raqueta. Pero los 42,3 millones de dólares de Alcaraz son la mejor suma total de un jugador que no se llame Federer, Djokovic, Naomi Osaka o Nadal en los 17 años que Forbes lleva elaborando un ranking de ganancias del tenis. Y ha acumulado cuatro títulos del Grand Slam antes de cumplir 22 años, lo que significa que el futuro del tenis ya está aquí.

Los tenistas mejor pagados del mundo en 2024

#1. 42,3 millones de dólares

EDAD: 21 | NACIONALIDAD: España | EN LA CANCHA: $10,3 millones • FUERA DE LA CANCHA: $32 millones

Imágenes de Carl Recine/Getty

Como español que destaca en canchas de arcilla, Alcaraz comenzó a ser comparado con Rafael Nadal al principio de su carrera. Las conexiones entre los dos jugadores se profundizaron este año cuando se enfrentaron en una exhibición en Netflix en marzo y formaron equipo en dobles en los Juegos Olímpicos de París en julio, y cuando Alcaraz tomó el trono de Nadal en el Abierto de Francia en junio. Alcaraz, quien también ganó una medalla de plata olímpica en individuales y ahora es tercero en el ranking mundial, es el favorito en las apuestas en el Abierto de Estados Unidos, que ganó previamente en 2022 y que le daría tres títulos importantes este año calendario. Netflix no se cansa: el servicio de transmisión planea lanzar una docuserie sobre él el próximo año.

#2. 37,2 millones de dólares

EDAD: 37 | NACIONALIDAD: Serbia | EN LA CANCHA: $12,2 millones • FUERA DE LA CANCHA: $25 millones

RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

Djokovic fue el jugador número uno del ATP Tour al final del año por octava temporada sin precedentes en 2023 y se convirtió en el número uno de mayor edad en la historia de los rankings computarizados de individuales del tour en abril. Terminó extendiendo su récord de más semanas en el número uno a 428 y luego llenó el único hueco en su asombroso currículum con una medalla de oro olímpica en París, un logro que también le valió una bonificación de $ 218,000 de su Serbia natal. Djokovic, que ahora se encuentra en el número 2 en individuales masculinos, se separó de su agente de toda la vida, Edoardo Artaldi, el año pasado, pero mantiene una lucrativa cartera de patrocinios que incluye a Asics, Head, Hublot y Lacoste. Recientemente, con su patrocinador Waterdrop, lanzó una línea de “cubos de hidratación con electrolitos” llamada Sila, y es cofundador de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales, que en febrero cerró un acuerdo para dar a sus miembros acceso a más de 1.500 salas VIP de aeropuertos. Este mes, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo que se ha hablado de construir un museo de Djokovic en Belgrado.

#3. 27,1 millones de dólares

EDAD: 20 | NACIONALIDAD: EE. UU. | EN LA CANCHA: $7,1 millones • FUERA DE LA CANCHA: $20 millones

Daniel Kopatsch/imágenes Getty

El gran avance de Gauff con un campeonato de individuales en el US Open de 2023, y su seguimiento con un título de dobles en el Abierto de Francia de este año, dio a los vendedores una razón más para perseguir a la joven estrella estadounidense, que ha seguido una estrategia constante fuera de la cancha, pero aún así se ha encontrado entre las mejores pagadas del deporte. Clasificada tercera en individuales femeninos y 15.ª en dobles, Gauff ahora tiene 11 asociaciones a largo plazo, con la línea de cuidado del cabello Carol’s Daughter, los jugos Naked Brand y Fanatics como las incorporaciones más recientes, y está detrás de una nueva colección de moda con American Eagle. En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en julio, fue la abanderada del Equipo de EE. UU., junto con LeBron James, y aparecerá en una caja de edición limitada de Wheaties .

#4. 26,7 millones de dólares

EDAD: 23 | NACIONALIDAD: Polonia | EN LA CANCHA: $11,7 millones • FUERA DE LA CANCHA: $15 millones

Imágenes de Robert Prange/Getty

Tras imponerse en el Abierto de Francia por cuarta vez en junio, Swiatek ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, con lo que se aseguró un bono de 50.000 dólares de su Polonia natal, además de casi 11,7 millones de dólares en premios en los últimos 12 meses. Sólo Novak Djokovic supera esa cifra, y por menos de 300.000 dólares, una hazaña nada desdeñable teniendo en cuenta que el dinero en premios disponible para las mujeres todavía está por detrás del de los hombres en algunos torneos más allá de los cuatro majors. (Swiatek ganó 700.000 dólares por su triunfo en el Abierto de Italia en mayo, por ejemplo, mientras que Alexander Zverev recibió 1,05 millones de dólares por ganar el torneo masculino). Swiatek, sin embargo, ha expresado su preocupación por el calendario de juego que produjo esos cheques de pago. “Obviamente no es nuestra decisión, pero seguro que creo que tenemos demasiados torneos en la temporada”, dijo en una entrevista en la cancha en el Abierto de Cincinnati este mes. “No va a terminar bien”. Swiatek también se mantiene ocupado fuera de la cancha, firmando acuerdos de asociación este año con Lego y Lancôme.

#5. 26,6 millones de dólares

EDAD: 23 | NACIONALIDAD: Italia | EN LA CANCHA: $11,6 millones • FUERA DE LA CANCHA: $15 millones

DAVID GRAY/AFP/Imágenes Getty

El año de montaña rusa de Sinner se vino abajo este mes cuando se reveló que había dado positivo por un esteroide prohibido en marzo y tuvo que renunciar al dinero del premio y a los puntos de clasificación que había ganado en el torneo de Indian Wells. Pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis descubrió que los bajos niveles en su sistema eran el resultado de la contaminación, y Sinner no se vio obligado a perderse ningún tiempo de la gira. Si bien se perdió los Juegos Olímpicos de París debido a una amigdalitis y se vio afectado por una lesión de cadera, su temporada también lo ha llevado a nuevas alturas. La victoria de Sinner en el Abierto de Australia en enero fue el primer título de Grand Slam para un italiano en 48 años, se lanzó al número uno en el ranking de individuales en junio y ganó el Abierto de Cincinnati este mes para asegurar su lugar entre los favoritos del Abierto de Estados Unidos. Fuera de la cancha, consiguió patrocinios con la línea de cuidado de la piel La Roche-Posay y la pasta De Cecco, junto con patrocinadores existentes como Gucci, el café Lavazza y Rolex.

#6. 23,3 millones de dólares

EDAD: 38 | NACIONALIDAD: España | EN LA CANCHA: $0,3 millones • FUERA DE LA CANCHA: $23 millones

Imágenes vcg/getty

Nadal no ha fijado una fecha oficial para su retirada (“No tengo prisa por tomar una decisión sobre mi futuro”, dijo recientemente al periódico español Marca ), pero está claro que el final está cerca para el legendario español, que se retiró del US Open a principios de este mes. Por ahora, está previsto que juegue la Laver Cup en Berlín en septiembre, el torneo por equipos en el que, por cierto, Roger Federer se despidió del tenis competitivo en 2022. Nadal ya tuvo una despedida olímpica en la que participó en el encendido del pebetero junto con las estrellas del deporte retiradas Nadia Comaneci, Carl Lewis y Serena Williams, y ha jugado solo seis eventos del ATP Tour en los últimos 19 meses. Un calendario tan limitado torpedearía los salarios de la mayoría de los deportistas, especialmente en el tenis, donde los patrocinadores a menudo reducen sus tarifas para los jugadores que caen en el ranking o pierden tiempo. Pero Nadal no es la mayoría de los deportistas. El ganador de 22 torneos del Grand Slam tiene una relación duradera con muchos de sus patrocinadores (acaba de celebrar su 20º aniversario con Kia) y ha firmado un nuevo acuerdo con Infosys e invertido en la empresa de apuestas deportivas de raqueta Playtomic, al tiempo que colabora con Federer para una campaña de Louis Vuitton. Nadal también se ha convertido en embajador de la federación de tenis de Arabia Saudí, un acuerdo que ha generado una reacción negativa de los aficionados, pero que se cree que le reporta siete cifras anuales.

#7. 20,3 millones de dólares

EDAD: 28 | NACIONALIDAD: Rusia | EN LA CANCHA: $7,3 millones • FUERA DE LA CANCHA: $13 millones

Imágenes Frey/TPN/getty

Medvedev solo ha ganado un Grand Slam (en Flushing Meadows en 2021), pero ha llegado a otras cinco finales importantes, incluidas las del US Open de 2019 y 2023 y el Abierto de Australia de este año. Su segundo puesto en Melbourne también le dio récords de más sets jugados en un torneo de Grand Slam (31) y de más tiempo en la cancha (24 horas y 17 minutos). En diciembre, el equipo de Medvedev ganó la World Tennis League (un torneo de exhibición mixto en el que también participaron Casper Ruud, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, entre otras estrellas) y está listo para jugar el 6 Kings Slam, una exhibición en Arabia Saudita en octubre, junto a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Holger Rune y Jannik Sinner. Medvedev, un ávido jugador, tiene asociaciones con los auriculares para juegos HyperX y los fabricantes de juegos EA Sports y Ubisoft, y se unió al grupo de propietarios de la organización de deportes electrónicos M80 el año pasado.

#8. 14,6 millones de dólares

EDAD: 26 | NACIONALIDAD: Japón | EN LA CANCHA: $0,6 millones • FUERA DE LA CANCHA: $14 millones

Imágenes de Icon Sportswire/Getty

Osaka regresó a las canchas en enero, después de que las lesiones y luego el parto la dejaran fuera de juego desde septiembre de 2022. Mientras intenta volver a la forma que le valió cuatro títulos importantes a los 23 años, escribió en Instagram este mes sobre su difícil transición posparto de regreso al tenis, diciendo: “No entiendo por qué todo tiene que sentirse casi como nuevo de nuevo. Esto debería ser tan simple como respirar para mí, pero no lo es, y realmente no me di la gracia por ese hecho hasta ahora”. El largo descanso de Osaka y su juego inconsistente este año han hecho caer su clasificación de individuales al número 85, lo que significa que necesitaba una wild card para ingresar al sorteo del US Open, pero la forma franca en que habla de sus luchas ayuda a explicar el control que sigue teniendo sobre los patrocinadores. Osaka tiene nuevas asociaciones con Etsy, Maybelline, Meta AI y ZICO Coconut Water, y su empresa de medios, Hana Kuma, lanzó recientemente un programa para crear campañas de marca para golfistas del LPGA Tour. La compañía también está desarrollando una serie de televisión de anime para adultos, en la que Osaka será actriz de voz y productora ejecutiva.

#9. 13,9 millones de dólares

EDAD: 25 | NACIONALIDAD: Noruega | EN LA CANCHA: $3,9 millones • FUERA DE LA CANCHA: $10 millones

Imágenes de Franco Arland/Getty

Ruud consiguió su duodécimo título de su carrera en el ATP Tour en mayo en Ginebra. Once de ellos los ha conseguido en tierra batida, pero cuando está sano ( un parásito le afectó en primavera y una enfermedad le ha dejado fuera del torneo de este mes en Montreal) Ruud puede competir en cualquier superficie. Es el único hombre de 25 años o menos con al menos 100 victorias en su carrera tanto en pista dura como en tierra batida. Fuera de la pista, Ruud ha sumado acuerdos con relojes Fleming , el banco sueco Handelsbanken y Renault, además de media docena de patrocinadores existentes.

#10. 13,7 millones de dólares

EDAD: 26 | NACIONALIDAD: Bielorrusia | EN LA CANCHA: $6,7 millones • FUERA DE LA CANCHA: $7 millones

Robert Prange/Imágenes Getty

Después de ganar un segundo título consecutivo del Abierto de Australia en enero, Sabalenka se perdió Wimbledon por una lesión en el hombro y decidió saltarse los Juegos Olímpicos para descansar. Pero volvió a rugir para ganar el Abierto de Cincinnati de este mes, frenando la racha ganadora de Jessica Pegula en la preparación para el Abierto de Estados Unidos y subiendo de nuevo al número 2 en el ranking de individuales. Sabalenka ahora llega al Abierto de Estados Unidos como la favorita en las apuestas, buscando mejorar el segundo puesto de 2023. Fuera del tenis, recientemente consiguió patrocinios con la cadena de cuencos de açaí Oakberry y los auriculares Master & Dynamic.

METODOLOGÍA

Las cifras de ingresos en la cancha reflejan los premios en metálico y las bonificaciones por medallas olímpicas cobradas durante los últimos 12 meses, desde el US Open de 2023, y se redondean al 100.000 de dólares más cercano. Las estimaciones de ingresos fuera de la cancha se determinan a través de conversaciones con expertos de la industria y reflejan los ingresos (redondeados al millón de dólares más cercano) por patrocinios, apariciones, licencias y recuerdos, así como los retornos en efectivo de cualquier negocio en el que el atleta tenga un interés significativo. La lista incluye a los atletas activos durante el período de 12 meses.

Forbes no incluye los ingresos por inversiones, como los pagos de intereses o dividendos, pero sí tiene en cuenta los pagos por participaciones de capital que han vendido los deportistas. Forbes no deduce los impuestos ni los honorarios de los agentes.

