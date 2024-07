Por qué el ataque de la Corte Suprema a las agencias federales es una bendición para las criptomonedas

Mientras los grandes nombres del mundo de las criptomonedas siguen enfrascados en batallas legales que duran años con los reguladores federales, la Corte Suprema les ha dado un regalo: tres decisiones históricas que debilitan los poderes de esas mismas agencias federales. Eso, más la posibilidad de una segunda administración de Trump favorable a las criptomonedas y el movimiento en el Congreso a favor de la legislación a favor de las criptomonedas, están proporcionando vientos de cola para la industria.

En primer lugar, el 27 de junio, en una decisión de 6 a 3 , la mayoría conservadora de la Corte Suprema decidió en el caso Securities and Exchange Commission v. Jarkesy que cuando la SEC busca multar a las organizaciones por fraude sin presentar cargos penales, debe hacerlo en tribunales federales en lugar de depender de sus propios jueces de derecho administrativo. Bajo la presidencia de Gary Gensler, la SEC ha hecho de la represión de la industria de las criptomonedas una prioridad. Según un análisis de Cornerstone Research , la SEC presentó un récord de 46 acciones de cumplimiento contra empresas de activos digitales en 2023, y 20 de ellas (frente a seis en 2022) se resolvieron como procedimientos administrativos. La mayoría de los litigios (20 de 26) alegaban fraude, pero también lo hicieron seis de los casos administrativos de criptomonedas, según el análisis.

El nuevo límite a los jueces de derecho administrativo no afecta directamente a los casos de la SEC contra actores de alto perfil como las casas de cambio Coinbase y Kraken, el desarrollador de la cadena de bloques XRP Ripple y el protocolo descentralizado Uniswap (ya están en tribunales federales), pero sí limita los recursos y el estilo de aplicación de la ley de la SEC.

Un día después, en el caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo , la misma mayoría de seis a tres de la Corte Suprema anuló la “deferencia Chevron”, un precedente legal de 40 años que sostenía que los tribunales deberían respetar las interpretaciones razonables que hacen las agencias federales del lenguaje ambiguo en las leyes que el Congreso ha aprobado. En su nuevo fallo, el tribunal sostuvo que la Ley de Procedimiento Administrativo exige que los propios jueces interpreten de forma independiente el significado de los términos ambiguos, en lugar de respetar a los funcionarios de las agencias.

Finalmente, el 1 de julio, en Corner Post, Inc. v. Board of Governors of the Federal Reserve System , los conservadores de la corte extendieron el plazo durante el cual las empresas pueden desafiar las reglas de una agencia, abriendo la puerta para que nuevas empresas cuestionen regulaciones que datan de hace décadas. ¿Y qué son las empresas de criptomonedas, si no son nuevas?

Más allá del impacto en cada caso individual, las decisiones, tomadas en conjunto, enviaron un mensaje inequívoco: la marea legal se ha vuelto contra los reguladores, incluidos aquellos que intentan frenar las criptomonedas.

“Lo que estamos viendo es la culminación de un profundo escepticismo sobre los excesos de las agencias que se ha ido acumulando no solo en los últimos dos mandatos, sino en las últimas dos décadas”, dijo Paul Grewal, director jurídico de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, sobre las decisiones. “El mejor ejemplo de ello es Loper Bright, donde se ha visto una reconceptualización completa del papel de las agencias en la interpretación de los mandatos del Congreso. Es un gesto de resignación por parte de la Corte Suprema ante las agencias que abusan del privilegio que se les ha otorgado desde la decisión de Chevron de una manera realmente notable”.

Además, la decisión sobre Loper Bright podría llegar a jugar un papel en una complicada, pero potencialmente significativa, pelea judicial en la industria de las criptomonedas: la demanda de Custodia Bank contra el Banco de la Reserva Federal de Kansas City (FRBKC) y la Junta de la Reserva Federal que busca obtener una codiciada “cuenta maestra”.

Tanto las empresas emergentes de criptomonedas como las de tecnología financiera se han visto frustradas en su intento de obtener estas cuentas maestras, que proporcionan acceso directo a los “rieles” de pago que utilizan los bancos para transferir dinero a otros bancos en nombre de sus clientes. Los sistemas incluyen FedWire, que maneja transferencias bancarias únicas, y el sistema de pagos en tiempo real FedNow, lanzado recientemente , que podría eventualmente brindar a las empresas y los consumidores acceso casi instantáneo a los pagos (incluidos los cheques de pago) y al dinero que se mueve entre cuentas financieras.

Si las empresas fintech y de criptomonedas no pueden obtener cuentas maestras, tendrán que pasar por socios bancarios tradicionales para mover dinero, lo que podría sofocar la innovación (o al menos sus ganancias), ya que tendrán que devolver parte de sus tarifas a los bancos tradicionales. En el peor de los casos para los recién llegados, los reguladores podrían presionar a los bancos tradicionales para que no trabajen con ellos, negándoles a los advenedizos incluso el acceso indirecto al sistema de pagos del país, una barrera con la que Custodia dice haberse topado. (Los riesgos y las oportunidades comerciales aquí son sustanciales, porque dos de los bancos estadounidenses más grandes que prestaban servicios a clientes de criptomonedas, Silvergate Bank y Signature Bank, quebraron durante la crisis bancaria regional de marzo de 2023. Desde entonces, casi ningún banco ha dado un paso adelante para llenar el vacío).

En octubre de 2020, Caitlin Long, veterana de Morgan Stanley, recibió la segunda carta de Institución de Depósito de Propósito Especial (SPDI) de Wyoming en nombre de Custodia. Kraken Bank, propiedad de la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de EE. UU. del mismo nombre, recibió la primera un mes antes. Esta nueva carta fue creada por el estado en 2019 en parte para dar cabida a instituciones que querían tener tanto criptomonedas como monedas tradicionales. Las SPDI no pueden otorgar préstamos, pero pueden mantener depósitos y son elegibles para cuentas maestras.

Custodia solicitó al Banco de la Reserva Federal de Kansas City (FRBKC) una cuenta maestra y también a la Reserva Federal convertirse en un banco miembro, creyendo que la membresía lo ayudaría a asegurar esa cuenta maestra esencial. (En uno de los muchos giros burocráticos en este caso, los 12 bancos regionales de la Reserva Federal manejan oficialmente la aprobación de las cuentas maestras, aunque la propia Reserva Federal ha establecido las reglas generales para ellas). En junio de 2022, después de dos años de esperar una decisión sobre sus solicitudes, Custodia demandó a , con el objetivo de obligar tanto al FRBKC como a la Reserva Federal a actuar, lo que finalmente hicieron a principios de 2023, denegando las solicitudes. (Por su parte, Kraken ha estado esperando una decisión sobre su solicitud durante cuatro años, aunque no ha llevado al banco central a los tribunales). Custodia luego modificó su demanda para afirmar que esas denegaciones violaban la ley.

El rechazo de la cuenta maestra fue un golpe demoledor para Custodia, que Long inició con el objetivo de brindar servicios bancarios (incluidos servicios de recepción de depósitos, transferencias bancarias y servicios de custodia de bitcoins) a empresas de activos digitales. Si bien Custodia finalmente comenzó a ofrecer sus servicios planificados en estados seleccionados el año pasado, sin una cuenta maestra tuvo que hacer fila y pagar a socios bancarios con acceso a servicios de pago como FedWire.

Caitlin Long, fundadora y directora ejecutiva de Custodia Bank. CORTESÍA CB.

“Estamos atados de pies y manos, la Reserva Federal está intentando matarnos y está intentando no reconocer en absoluto la carta orgánica del banco estatal”, se queja Long. Pero el pasado mes de marzo, un juez federal de Wyoming falló en contra de Custodia y el banco ahora está apelando esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Décimo Circuito.

Custodia, la industria de criptomonedas y el estado de Wyoming sostienen que, bajo el sistema bancario dual tradicional del país (que permite que los bancos estén autorizados a nivel estatal o nacional) y bajo la Ley de Control Monetario de 1980, la Reserva Federal y los Bancos de la Reserva deben poner cuentas maestras a disposición de los bancos estatales.

La Reserva Federal no lo ve así. En agosto de 2022, emitió unas directrices finales que dictan un proceso de revisión por niveles que deben seguir los bancos de la Reserva al considerar a los solicitantes de cuentas maestras. Los solicitantes de nivel 1 tienen cobertura de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y reciben un escrutinio mínimo antes de obtener una cuenta. Los solicitantes de nivel 2 pueden no tener seguro de la FDIC, pero están regulados a nivel federal y reciben un nivel intermedio de escrutinio. Los solicitantes de nivel 3 no tienen seguro de la FDIC y normalmente tienen estatutos estatales, lo que significa que no están sujetos a la supervisión federal y deben estar sujetos al “nivel más estricto de revisión” antes de que se les concedan cuentas maestras, establecen las directrices. (Si Custodia hubiera obtenido la membresía en la Reserva Federal que buscó sin éxito, se lo habría evaluado para una cuenta maestra bajo los estándares de Nivel 2 o en lugar de los de Nivel 3. En su orden de 86 páginas que niega esa membresía, la Reserva Federal citó la falta de seguro de la FDIC de Custodia, su modelo de negocios no diversificado centrado en activos digitales y preocupaciones sobre el equipo de gestión del banco).

Según una base de datos pública que mantiene la Reserva Federal, solo un solicitante de Nivel 3 ha obtenido la aprobación desde que entraron en vigor las directrices; las solicitudes de más de dos docenas de otras, incluidos cuatro bancos de Wyoming, figuran como rechazadas, retiradas o pendientes.

Joseph Schuster, socio especializado en regulación financiera en la oficina de Denver de Ballard Spahr, señala que hasta aproximadamente 2015 la Reserva Federal concedía cuentas maestras a instituciones financieras elegibles sin un proceso de revisión exhaustivo. Sugiere que la decisión de Loper Bright podría evitar cambios en los cambios regulatorios como los que se produjeron en la Reserva Federal. “Espero que limite la capacidad de los reguladores para cambiar sus posiciones sobre la interpretación de las leyes como resultado de cambios políticos”, dice.

Sin embargo, Custodia no se basa actualmente en la decisión de Loper Bright para defender su postura. Presumiblemente, esto se debe a que Loper Bright dicta el estándar de revisión bajo la Ley de Procedimientos Administrativos que los tribunales deben usar al evaluar las regulaciones que una agencia ha emitido para interpretar una ley ambigua , y Custodia sostiene que la Ley de Control Monetario no es ambigua en absoluto, sino que requiere explícitamente que los bancos autorizados por los estados tengan acceso a las cuentas maestras.

“Según nuestra interpretación de la Ley de Control Monetario, la junta no tiene la capacidad de clasificar a las diferentes instituciones en niveles como lo hace en las pautas”, dice Michelle Kallen, socia de las oficinas de Washington, DC de Jenner & Block, quien representa a Custodia en el tribunal de apelaciones. “Las pautas relegan específicamente a los bancos autorizados por el estado y no asegurados por la FDIC a un nivel inferior al de los bancos autorizados a nivel nacional. Están tratando a los bancos autorizados por el estado peor que a los bancos autorizados a nivel nacional y, según nuestra interpretación de la Ley de Control Monetario, no les da poder para hacerlo”.

En su fallo de marzo contra Custodia, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Wyoming Scott W. Skavdahl rechazó esa opinión, pero tampoco vio ninguna ambigüedad en la ley. “El lenguaje claro de los estatutos pertinentes sólo puede interpretarse razonablemente como que otorga a los bancos de la Reserva Federal discreción para conceder o denegar solicitudes de cuentas maestras”, concluyó.

Aun así, vale la pena señalar que un escrito amicus curiae de un tribunal de apelaciones en apoyo de Custodia logró colar una referencia a Loper Bright. Escribiendo en nombre de la Cámara Digital y el Consejo Empresarial Global Blockchain, citó una opinión concurrente del juez asociado Clarence Thomas en el caso Loper Bright, al tiempo que argumentaba que la decisión del FRBKC de rechazar la solicitud de Custodia violaba tanto la separación constitucional de poderes como el federalismo (es decir, el sistema dual de estatutos y regulación de los bancos federales y estatales).

“Incluso si el texto dejara lugar a dudas, la extraordinaria interpretación del estatuto por parte del tribunal de distrito y su concesión de discreción ilimitada a FRBKC entrarían en conflicto con las dos principales protecciones estructurales de nuestra Constitución: la restricción vertical del federalismo y las restricciones horizontales impuestas por las doctrinas de separación de poderes”, afirma el escrito. “Eso no es un asunto menor, ya que ‘la estructura lo es todo’. Loper Bright Enters. v. Raimondo…(Thomas. J., concurrente)”.

¿Quién fue el principal abogado que redactó el escrito amicus curiae? Nada menos que Paul Clement, ex Procurador General de los Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush, quien defendió con éxito el caso Loper Bright que terminó reduciendo el poder de las agencias federales.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar de Forbes en Español: Cómo el dueño de una tienda de sándwiches se convirtió en una de las personas más ricas de EU