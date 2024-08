¿Por qué esta iglesia de Colorado está poniendo su capilla en la blockchain?

En la Edad Media, la Iglesia ejercía su poder sobre las almas mediante la venta de indulgencias, que en esencia consistían en dinero en forma de monedas de plata u oro que se intercambiaban por un boleto más rápido para salir del purgatorio. En el siglo XXI, en el norte de Colorado, se ofrece un tipo diferente de obsequio eclesiástico: uno que no promete salvación, sino que pretende comprar la iglesia más antigua de Fort Collins.

Hazte a un lado, GoFundMe. Te presentamos una versión moderna de la inversión comunitaria, liderada por el pastor local llamado Blake Bush, quien encabeza un esfuerzo para recaudar $2.5 millones para la compra de la Old Stone Church, un edificio histórico de piedra del siglo XIX que su comunidad ha estado alquilando durante los últimos dos años.

Pastor Blake Bush Fotografía de Colorado House of Prayer

Bush, de 57 años, no es un clérigo común. Ex vendedor de franquicias y veterano con 34 años de ministerio, él y su esposa fundaron la Iglesia del Tercer Día, una organización no confesional, y más tarde establecieron One Hope of Northern Colorado, un ministerio sin fines de lucro que lidera la Casa de Oración de Colorado. “No somos una iglesia”, explica Bush. “Somos la iglesia, una red de iglesias que trabajan juntas para bendecir a nuestra comunidad”. La Casa de Oración de Colorado, que actualmente se encuentra en la Iglesia Old Stone, es un lugar donde los voluntarios dirigen el espectáculo y cualquiera puede dirigir una oración a casi cualquier hora. Actualmente, varias denominaciones alquilan el espacio. Por ejemplo, todos los domingos a las 2:30 p. m., la Iglesia Coreana de Alta Montaña celebra un servicio.

En el verano de 2022, el pastor Bush cayó en la madriguera del conejo de las criptomonedas cuando un amigo le presentó la criptomoneda XRP. Ripple Labs, la empresa que desarrolló el token, prometió una vez que su libro de contabilidad digital reemplazaría a los bancos a la hora de facilitar billones de dólares en transferencias de dinero globales, pero a pesar de que XRP está valorado en 31.000 millones de dólares por los comerciantes de criptomonedas, Ripple ha logrado poco en la última década. Intrigado, Bush compró algo de XRP y pronto se vio inmerso en las posibilidades de la cadena de bloques. “Empecé a investigar y escuchar, tratando de averiguar qué están haciendo, la demanda [de Ripple] con la SEC… ¿quién es la SEC, qué hacen y qué logra la cadena de bloques? ¿Hacia dónde va esto?”. Dice que la idea de tokenizar los bienes raíces “entró en sus pensamientos” en febrero.

“Escuché al Señor decir ‘convertir el edificio en un símbolo’”, dice Bush. “Pensé: ¿qué? Ni siquiera sabía lo que eso significaba. Me interesaba la tecnología, pero no habría podido formular esa frase porque no está en mi vocabulario. He estado orando por esto durante años, y Dios me dijo: ‘Hijo, ve a buscar mi casa’”.

Entra en escena REtokens de Spokane, Washington, fundada en 2022 por Tyler Vinson, de 45 años, cuya firma de corretaje inmobiliario Extant comparte sede con la operación de activos digitales. Vinson, un agente inmobiliario local que obtuvo su licenciatura en Marketing en la Eastern Washington University, cuenta con más de 20 años de experiencia y es el autor de “Freedom Through Cash Flow”. La tokenización de propiedades como la Old Stone Church de Bush puede ser justo el truco necesario para inyectar nueva vida a la práctica inmobiliaria de Vinson en Spokane Valley.

A finales de mayo de 2024, REtokens y Polymesh, una organización con sede en Suiza que proporciona software para la blockchain con permisos homónima, anunciaron que tokenizarían conjuntamente 30 millones de dólares en bienes raíces, “lo que aportaría una mayor liquidez y un grupo más amplio de inversores al mercado inmobiliario”. En el comunicado de prensa no se mencionó la única otra tokenización de activos de la pareja: una oferta de acciones preferentes de 2,25 millones de dólares en agosto de 2023 para la propia REtokens. Según el memorando de colocación privada disponible para los inversores acreditados, más de 150.000 dólares de los ingresos se destinarían a pagar un préstamo a Extant de Vinson, y la nómina de REtoken, que incluye a Vinson como director ejecutivo, consumiría casi el 24% de los fondos anualmente. Si se suman los costes de marketing, las tarifas de la blockchain y los gastos de convenciones y viajes, se proyectó que los “costes corporativos” consumirían hasta el 40% de los ingresos de la tokenización en el primer año.

Si bien no hay detalles específicos en la declaración de oferta sobre cómo los inversores realmente obtendrán un retorno de su inversión basada en blockchain en REtokens, las acciones inicialmente tenían un precio de 75 centavos cada una, con una inversión mínima de $5,000. La nueva empresa blockchain de Vinson tiene la intención de cobrar $10,000 por adelantado por nuevas tokenizaciones, más hasta un 0,74% por año en una “tarifa de capital” por los nuevos tokens acuñados. Hasta ahora, REtokens ha recaudado menos de la mitad de los $2,25 millones en acciones preferentes tokenizadas que comenzó a ofrecer hace un año.

La Old Stone Church de Lake Bush es la primera tokenización inmobiliaria de Vinson. La primera fase, lanzada el viernes, está dirigida a inversores acreditados con un mínimo de 50.000 dólares para invertir y busca recaudar 2,5 millones de dólares durante el primer año para comprar el edificio de piedra de 11.457 pies cuadrados. La Old Stone Church actualmente es propiedad de uno de los feligreses de Blake, Warren Yoder, propietario de un concesionario Chevrolet y operaciones de carrocería en el norte de Colorado, que la compró en 2022 por 2,2 millones de dólares.

Con el tiempo, los tokens de Stone estarán disponibles en el mercado secundario, presumiblemente para los feligreses de iglesias no acreditadas a 500 dólares por token, con una inversión mínima de 1.500 dólares. Estos tokens se comercializarán indefinidamente o, como dice el sitio web de la iniciativa , “hasta que Jesús regrese o la mayoría de los inversores y la junta decidan vender”. Ya varios lugareños se han unido a la junta de Old Stone, incluido el alcalde de la cercana Severance, Colorado, un corredor de hipotecas y un vendedor de seguros.

Los inversores potenciales no necesitan una billetera criptográfica especial; en su lugar, tendrán que crear una cuenta con REtokens y completar un proceso de “conozca a su cliente”, muy parecido a comprar acciones en Fidelity, dice Vinson de REtokens. De hecho, los compradores están comprando valores, no criptomonedas. Los tokens no se comercializarán en bolsas como Coinbase o Binance, sino que solo se comercializarán a través de REtokens. Y dado que la pequeña oferta se rige por la regulación D de la Ley de Valores de 1933, Old Stone Church estará exenta de la mayoría de los requisitos de divulgación. Los poseedores de tokens tampoco podrán opinar sobre cómo se gestiona la iglesia.

Cuando se le preguntó a Bush cuáles serían las consecuencias de que, por ejemplo, un satanista se quedara con la mayoría de las fichas, su respuesta fue: “Yo diría: ‘Genial, gracias, vamos a presentarte a Jesús’”. La Old Stone Church estará gobernada por su junta directiva y un acuerdo operativo, explica, por lo que ni siquiera un propietario mayoritario podrá decidir cómo utilizar el edificio. Los poseedores de fichas solo podrán votar por un presidente de la junta directiva y a favor o en contra de la venta del edificio.

La Casa de Oración de Bush en Colorado no es confesional: “Todas las iglesias que pertenecen a Jesús son bienvenidas a participar, independientemente de su formación teológica”. Fotografía de Colorado House of Prayer

A diferencia de las recaudaciones de fondos tradicionales de iglesias y sinagogas, ofrecidas por organizaciones sin fines de lucro y, por lo tanto, exentas de impuestos, los feligreses que deseen “invertir” en su iglesia no obtendrán ninguna deducción fiscal. Los poseedores de tokens estarán sujetos a los impuestos normales sobre la renta y las ganancias de capital, que se realizarán en forma de distribuciones de sociedades K-1. “Incluso Jesús tuvo que pagar impuestos y tener un tesoro”, dice Bush.

En cuanto a los retornos, el pitch deck proyecta “un aumento anual del 2-3% en cada token de acuerdo con el aumento del valor inmobiliario en el centro de Fort Collins. Además, cada año, también habrá un pequeño dividendo basado en el modesto alquiler que recibe la LLC”. El pastor Bush se toma en serio la gestión de las expectativas de los inversores. “No estás en esto para obtener ganancias. Estás en esto para hacer el bien en la comunidad”, dice. El pitch deck señala que los inversores utilizarán su dinero para “hacer avanzar el reino”.

Según Graeme Moore, responsable de tokenización en Polymesh, la Old Stone Church es la primera iglesia tokenizada, pero puede que no sea la última. Mark Elsdon, ministro y desarrollador de Madison, Wisconsin, y autor de Gone for Good?, escribe que se espera que en la próxima década se vendan o reutilicen hasta 100.000 propiedades de iglesias cristianas (entre un cuarto y un tercio de todas las iglesias de Estados Unidos).

Ya hay cientos de estas propiedades que están siendo adquiridas por empresas para utilizarlas como oficinas, restaurantes, espacios de trabajo compartido y hoteles. Los neoyorquinos pueden recordar la transformación en 1983 de la Iglesia Episcopal de la Sagrada Comunión, de estilo neogótico, construida en 1844, en el club nocturno Limelight, famoso por sus fiestas con consumo de drogas. Un ejemplo más reciente es la Iglesia Luterana Good Shepherd en el lago Opeka en Des Plaines, Illinois, que renació como un restaurante mediterráneo de lujo.

La visión del pastor Bush se extiende mucho más allá de Fort Collins. Sueña con formar una fundación para ayudar a otros a tokenizar sus edificios históricos. Puede que esté en lo cierto. Teniendo en cuenta el fanatismo de cada comunidad, la religión y la cadena de bloques pueden ser una combinación perfecta.

