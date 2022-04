Por qué Israel se convirtió en un refugio seguro para los multimillonarios rusos

El de Israel es uno de los segundos pasaportes más comunes entre los multimillonarios nacidos en Rusia, y la represión de los llamados programas de “pasaporte dorado” en Europa significa que solo se volverá más popular entre los superricos que buscan un escape rápido.

Igor Bukhman y su hermano Dmitri nacieron y se criaron en Vologda, Rusia. Ahí es donde construyeron los cimientos de su empresa, Playrix, un desarrollador de juegos móviles que eventualmente se convertiría en uno de los más grandes del mundo, acuñando una fortuna estimada de 16,200 millones de dólares para la pareja. Aunque la guerra de Ucrania no era más que un atisbo en el horizonte, hace una década los hermanos comenzaron a sentirse inseguros en Rusia. Un encontronazo con la policía por unos terrenos que les habían engañado para que compraran los dejó nerviosos y decidieron irse poco después.

Afortunadamente para los Bukhman, tenían un camino de salida fácil. Debido a su ascendencia judía, los hermanos podrían calificar para la ciudadanía israelí a través de la “Ley del Retorno” del país. “Es bastante sencillo si puedes probar tus raíces judías”, dijo Bukhman, quien recientemente apareció en la portada de Forbes por su lucha por navegar la presencia dividida de Playrix en Rusia y Ucrania en medio de la guerra. “Como mis padres son judíos, fue muy fácil en mi caso”. Empacaron y se mudaron a Israel en 2016 antes de mudarse a Londres en 2020.

“No hay ningún párrafo en la Ley de Retorno que no permita que los oligarcas judíos obtengan la ciudadanía israelí”. Eli Gervits

Al igual que Bukhman, bastantes multimillonarios nacidos en Rusia se han aprovechado de la “Ley del Retorno”, también conocida como “Aliyah”, que otorga entrada automática y pasaportes a cualquier judío, o cualquiera que pueda demostrar que tiene al menos un abuelo judío.

Yuri Milner, que ha acumulado una fortuna estimada en 7,300 millones de dólares gracias a inversiones oportunas, incluido el respaldo inicial de Facebook y Twitter, obtuvo la ciudadanía de esta manera en 1999, según su portavoz, Leonid Solovyev.

Nacido de un padre judío ucraniano y una madre judía rusa, la “razón principal” de Milner para querer el pasaporte fue su “herencia judía y su fuerte conexión personal con la cultura judía”, dice Solovyev. Se mudó con su familia a Israel en 2005 y allí nacieron sus dos primeras hijas. Milner ahora tiene su sede en el área de la Bahía de San Francisco.

Según la investigación de Forbes, más del 40% de los 111 multimillonarios nacidos en Rusia tienen al menos otro pasaporte (el 6% tiene dos o más). Casi la mitad de los 35 multimillonarios sancionados de Rusia tienen doble ciudadanía. Después de Chipre, donde 15 multimillonarios tienen la ciudadanía gracias a la ahora desaparecida ciudadanía por inversión del país (se requería un mínimo de 2 millones de euros) o “pasaporte dorado”, el pasaporte israelí es el segundo pasaporte más común entre los multimillonarios nacidos en Rusia. Al menos 11 tienen uno, eclipsando al Reino Unido (5) y Malta (3), que vienen a continuación.

La guerra en Ucrania ha arrojado un reflector sobre el programa de ciudadanía de Israel. Tres de los multimillonarios oligarcas rusos sancionados de más alto perfil también son ciudadanos israelíes: los cofundadores de Alfa Bank, Mikhail Fridman y German Khan, y Roman Abramovich.

Este último, propietario del Chelsea Football Club, es el más conocido de los tres. Hizo su fortuna a través de una gran participación en el gigante petrolero Sibneft, que luego vendió en 2005 a la empresa estatal rusa Gazprom por 13,100 millones de dólares. Abramovich, a quien se le otorgó un pasaporte israelí en 2018, fue visto en una sala VIP en el aeropuerto internacional de Israel en marzo días después de haber sido sancionado por el gobierno del Reino Unido (también ha sido sancionado por la UE, Canadá, Australia y Suiza). Israel se ha mantenido en gran medida neutral en el conflicto, aunque está alojando a miles de refugiados ucranianos.

No son solo los multimillonarios los que miran hacia Israel. El país parece estar atrayendo a una gran cantidad de residentes más ricos de Rusia. El abogado con sede en Israel Eli Gervits, que se especializa en la “Ley del Retorno”, le dijo a Forbes que su bufete de abogados está viendo 25 veces más negocios en comparación con antes de la guerra. El aumento es incluso mayor que después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, señala.

“Casi todas las personas que se acercan a nosotros no son de Ucrania”, dice Gervits. “No son de Rusia. Son de Moscú”, enfatizando la oleada de consultas de empresarios de la capital del país.

“Siento que en los próximos dos años [los rusos] van a tener un momento realmente difícil en los negocios”, coincidió David Angel, quien dirige un bufete de abogados con sede en Tel Aviv que ayuda a personas de todo el mundo a emigrar a Israel. “Por supuesto, los que son judíos querrán llegar a Israel y se encontrarán en una posición más fácil para lidiar con eso”. Angel dice que su número de clientes se ha disparado 500% desde el comienzo de la guerra.

Una persona que aparentemente está buscando ese pasaporte es Mikhail Prokhorov, el magnate de la minería del níquel que hasta 2019 fue propietario del equipo de baloncesto Brooklyn Nets. Según los informes, Prokhorov llegó a Israel a principios de este mes en un avión privado y presentó la documentación para obtener la ciudadanía israelí a través de la “Ley del Retorno”, según Ynet. Prokhorov y el gobierno israelí no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de Forbes. (Prokhorov no está en la lista de oligarcas sancionados).

En parte, la ciudadanía israelí se ha vuelto más atractiva ya que recientemente se ha vuelto mucho más difícil obtener la ciudadanía en otros lugares. Durante años, los ricos y bien conectados podían comprar la ciudadanía de la UE a través de los llamados esquemas de “pasaporte dorado”, que otorgaban la ciudadanía a cualquiera que estuviera dispuesto a invertir una cierta cantidad. Desde el comienzo de la guerra, al menos tres países han tomado medidas enérgicas contra estos pasaportes en medio de la creciente presión de la Comisión Europea. El parlamento de Bulgaria ha votado a favor de los cambios legislativos para poner fin a su esquema, que requería una inversión de al menos 500,000 euros. Malta ha puesto en pausa su esquema de “pasaporte dorado” (inversión mínima de 750,000 euros) para rusos y bielorrusos y, según se informa, está considerando terminarlo por completo. Chipre ha revocado los pasaportes de ocho oligarcas, así como de todos sus dependientes.

A diferencia de otros pasaportes que pueden tardar años en obtenerse, por lo general toma de unas pocas semanas a unos pocos meses obtener la ciudadanía israelí, aunque Gervits dice que esta línea de tiempo ha estado fluctuando debido a la guerra. Una vez que una persona ha demostrado su herencia judía ante el Ministerio del Interior de Israel, se le otorga una visa de inmediato. Se puede recoger un pasaporte tan pronto como la persona pueda llegar a Israel (obviamente, ayuda si tiene un avión privado). En particular, el país no rechazará solicitudes basadas en sensibilidad política. Las únicas razones por las que a alguien se le negará la entrada a Israel a través de la “Ley de Retorno” es si tiene antecedentes penales, una enfermedad contagiosa o antecedentes de terrorismo.

“No hay ningún párrafo en la Ley de Retorno que no permita que los oligarcas judíos obtengan la ciudadanía israelí”, dice Gervits, y destaca que fue creada hace más de 70 años, después del Holocausto. “Nadie pensó entonces en los oligarcas, en la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Además del pasaporte, la ciudadanía israelí conlleva otros beneficios para los multimillonarios. Los nuevos inmigrantes a Israel reciben una exención de 10 años de declarar y pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. Además, el país no tiene su propia ley de sanciones, lo que significa que no existen procedimientos legales específicos para promulgar las sanciones implementadas por otros países. Sin embargo, los líderes israelíes han enfatizado que el país no se utilizará como un refugio para que los ricos escapen de las sanciones y tiene un grupo de trabajo dedicado a “lidiar con las repercusiones de las sanciones”. “La ciudadanía israelí no es una forma de huir de las sanciones, ni siquiera cerca”, dice Gervits.

“Debido a Abramovich, y otros, las autoridades israelíes están molestas y están tratando de hacerlo más difícil (la obtención de la ciudadanía)”. Michael Decker

Otros países, como España y Austria, tienen caminos similares para las personas de ascendencia judía. La ley de Portugal de 2015, que otorga a los descendientes de judíos sefaradíes que fueron expulsados ​​de la Península Ibérica a finales del siglo XV el derecho a reclamar la ciudadanía, ha sido el centro de atención últimamente. Así es como Abramovich agregó un pasaporte de la UE a su rolodex en abril de 2021. Sin embargo, las preguntas sobre los vínculos sefaradíes de Abramovich (Abramovich es un apellido ashkenazi común, pero no sefaradí) han provocado un torbellino de repercusiones dentro de Portugal, incluida una investigación interna por parte del gobierno hacia su solicitud, el arresto del rabino que facilitó la naturalización de Abramovich y un cambio en la ley bajo la cual obtuvo su ciudadanía. La ciudad de Oporto, donde el rabino de Abramovich dirigía a la comunidad judía, ha dicho que ya no colaborará con el Portugal para certificar solicitudes.

“Roman Abramovich arruinó totalmente nuestro negocio”, dice Michael Decker, socio y especialista en leyes de inmigración israelí de Decker Pex Ofir & Co. “Por su culpa perdimos todo nuestro negocio con ciudadanía portuguesa. Y debido a él, y a otros, las autoridades israelíes están molestas y están tratando de hacerlo más difícil (la obtención de la ciudadanía)”.

Decker dijo que Israel ahora está presionando para obtener pruebas de que un solicitante de la “Ley de Retorno” realmente vivirá en el país, aunque dice que esto “no tiene dientes”, ya que es casi imposible de probar.

La capacidad de los multimillonarios rusos sancionados para huir a países como Israel ha provocado mucha oposición. Si bien reconoce que existen “razones legítimas para querer tener un segundo pasaporte”, Eka Rostomashavili, del organismo de control anticorrupción Transparencia Internacional, argumenta que algunos de estos multimillonarios sancionados por sus conexiones con el Kremlin “tienen pasaportes de la UE porque probablemente no quieren vivir en el desorden que ayudaron a crear”.

Incluso si los oligarcas rusos se ven sometidos a una mayor presión, no existe un riesgo realista de que se les excluya por completo de Israel, dice Decker. El gobierno de Israel puede tomar algunas medidas para dificultar la obtención del pasaporte, como poner más énfasis en el requisito de residencia, pero no rechazará a las personas por sus conexiones o antecedentes políticos.

“Todo lo contrario. Si estás en una crisis política, se supone que Israel es un refugio seguro para los judíos de todo el mundo”, dice Decker. “Sería inconstitucional que Israel no salvara a un refugiado judío. Es nuestra obligación”.

MULTIMILLONARIOS NACIDOS EN RUSIA CON CIUDADANÍA ISRAELÍ

Forbes cuenta 11 multimillonarios nacidos en Rusia con ciudadanía israelí, lo que lo convierte en el segundo pasaporte más común después de Chipre.

