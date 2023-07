Por qué la legalización del cannabis en EU aún está a una década de distancia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció recientemente que si es elegido presidente de los Estados Unidos (EU) en 2024, no despenalizaría el cannabis, y mucho menos lo legalizaría.

“No creo que haríamos eso”, dijo DeSantis, cuyo estado natal es el mercado de marihuana medicinal más grande del país con más de mil millones de dólares en ventas anuales, dijo la semana pasada durante un evento de campaña en Carolina del Sur.

El presidente Joe Biden no está a favor del cannabis, ni tampoco ninguno de los otros principales candidatos declarados, incluido el expresidente Donald Trump. El primer fiscal general de Trump, Jeff Sessions, rescindió las protecciones de la era de Obama para la industria y, más recientemente, Trump dijo que los traficantes de drogas deberían ser ejecutados.

En este sentido, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien se opuso a la legalización del cannabis durante su primera candidatura a la presidencia en 2016 y se refirió a los ingresos fiscales de las ventas de marihuana como “dinero sangriento”, dijo durante una asamblea pública en CNN que pondría fin a partes de la guerra contra las drogas en Estados Unidos. pero todavía se opone a la legalización. Robert F. Kennedy Jr., quien se postula como demócrata y fue arrestado por marihuana y heroína hace décadas, dijo que despenalizaría la hierba, pero no llegó a legalizarla.

Si Biden gana las elecciones presidenciales de 2024, su mandato durará hasta 2029. Si un republicano gana las elecciones de 2024 y es reelegido para un segundo mandato, lo más pronto que un presidente a favor de la marihuana podría llegar a la Casa Blanca sería enero de 2033.

Joe Biden parecía la respuesta a las oraciones de la industria del cannabis en 2021, pero su historial es, en el mejor de los casos, mixto. En su largo mandato como senador, Biden fue parcialmente responsable de las duras leyes antidrogas de Estados Unidos y, como presidente, despidió al personal de la Casa Blanca que dio positivo por marihuana. Sin embargo, en octubre de 2022, perdonó a todos los ciudadanos estadounidenses condenados por posesión federal de marihuana y pidió al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU y al Fiscal General que revisaran “rápidamente” cómo se clasifica la marihuana en la ley federal.

Desde 1970, el cannabis ha sido clasificado como una droga de la Lista I, junto con la heroína y el LSD, una categoría reservada para narcóticos con un alto potencial de abuso y sin valor médico. “Demasiadas vidas han cambiado debido a nuestro enfoque fallido de la marihuana”, dijo Biden en un comunicado anunciando los movimientos favorables a la marihuana el año pasado. “Es hora de que corrijamos estos errores”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, le dijo a Marijuana Moment la semana pasada que está trabajando con la Administración de Drogas y Alimentos y la Administración de Control de Drogas “para tratar de ver si podemos darle al presidente una respuesta basada en la ciencia y la evidencia. ” Becerra continuó: “Estén atentos. Esperamos poder llegar allí muy pronto, con suerte este año”.

Pero para la industria del cannabis regulada por el estado de 25,000 millones de dólares (mdd) y la economía de marihuana clandestina y sin licencia de 47,000 mdd, el sueño de la legalización federal sigue siendo una pesadilla. La economía legal de la marihuana está rota. Gracias a la continua prohibición, la gente no puede vender ni distribuir productos más allá de las fronteras estatales y las ganancias se ven aplastadas por una tasa impositiva federal punitiva creada para los traficantes de drogas.

Los precios de las acciones de las empresas de cannabis han bajado un 75 % desde 2020, cuando las perspectivas de legalización eran positivas. Después de que 2022 terminó sin ninguna reforma significativa, se hizo realidad: a pesar de que la legalización del cannabis fue muy popular entre los votantes, más estadounidenses votaron por la legalización de la marihuana en Arizona (60 %) que por Biden (49,4 %) y más personas en Mississippi votaron por legalizar la marihuana medicinal. (73%) que apoyó a Trump (58%) durante las elecciones de 2020; no es una prioridad política dentro de Beltway.

Morgan Paxhia, quien cofundó la firma de inversión en cannabis Poseidon, con sede en San Francisco, que tiene $ 160 millones en activos bajo administración, estaba cabildeando en Washington, D.C. a fines de esta primavera cuando finalmente aceptó que la prohibición de la marihuana en Estados Unidos no terminará pronto. Cualquier esperanza de que la Administración Biden elimine la marihuana de la lista de sustancias controladas está “muerta en el agua”, según los políticos y el personal con los que se reunió Paxhia. “Mi sensación de legalización federal es que podría ser de 10 años o más”, dice.

Las compañías de cannabis más grandes de Estados Unidos, incluidas Curaleaf (1300 millones de dólares, ventas en 2022) y Trulieve, que obtuvo 1200 millones de dólares en ingresos el año pasado, han dejado de planificar la legalización federal. En cambio, confían en un progreso modesto. “Nos hemos equivocado en todos nuestros pronósticos anteriores y no vamos a garantizar ningún momento en este momento”, dice Matt Darin, director ejecutivo de Curaleaf, con sede en Massachusetts. “Estas cosas suceden de manera incremental, y creo que la industria debe sentirse cómoda con esa noción”.

Curaleaf, que tiene una capitalización de mercado de 2,200 mdd después de que el precio de sus acciones cayera un 41 % desde el verano pasado, ha adoptado una estrategia centrada en la reforma estatal, no en la legalización federal. “No estamos trabajando con ningún cronograma para que ocurran estas cosas”, dice Darin. “Necesitamos continuar haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 10 años, que es seguir operando en estos entornos estado por estado”.

Kim Rivers, directora ejecutiva de Trulieve, con sede en Florida, ahora cree que la legalización federal será “incremental” y llevará años. Ella sostiene que la Ley de Banca SEGURO, que facilitaría el acceso de las empresas de cannabis al sistema financiero, es la reforma más probable que se apruebe a nivel federal durante el mandato restante de Biden. Rivers, como muchos otros directores ejecutivos, no cree que haya suficiente capital político para impulsar la desprogramación o la legalización federal en este momento. “Todavía estamos atrapados en la primera base”, dice ella.

La misma mentalidad de aguafiestas es generalizada entre los inversores. Jason Wild, un exfarmacéutico que lanzó el fondo de cobertura de cannabis JW Asset Management (600 millones AUM) y actualmente es el presidente del operador de cannabis con sede en Canadá TerrAscend, que tiene 35 dispensarios en California, Canadá, Maryland, Michigan, Nueva Jersey y Pensilvania. se ríe cuando se le pregunta si incorpora la reforma federal en su estrategia comercial. “Ciertamente no modelamos para la legalización federal”, dice Wild. “Y, para el caso, no modelamos para un cambio incremental. Es una estrategia peligrosa. Desde la perspectiva del balance general, debe actuar como si no fuera a suceder”.

La marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal por una razón muy simple. “A los políticos simplemente no les importa”, dice Paul Armentano, subdirector del grupo de defensa de la legalización sin fines de lucro NORML. “Simplemente no está en su lista de prioridades. Si lo fuera, lo abordarían. No lo hacen porque no lo es. Son cosas simples”.

Durante los últimos 30 años, 23 estados han legalizado el uso recreativo y 38 ahora permiten alguna forma de marihuana medicinal, pero el Senado nunca ha realizado una sola votación sobre la legislación para despenalizar o legalizar el cannabis, a pesar de que alrededor del 88% de los El público estadounidense cree que debería ser legal.

En cuanto a la solicitud del presidente Biden para que el HHS revise la clasificación de la marihuana como narcótico de la Lista I, Armentano dice que ha pasado por múltiples peticiones de reprogramación, que han sido denegadas por la Administración de Control de Drogas. La DEA tiene la aprobación final sobre cualquier petición de reprogramación.

Se vuelve más enredado burocráticamente a partir de ahí. Uno de los puntos de referencia clave que debe superar la marihuana es si tiene un uso médico reconocido en los Estados Unidos. La única definición aceptable de utilidad médica en los EU, según el gobierno federal, es la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los EU. “Esa es la posición del gobierno federal: ninguna utilidad médica sin la aprobación de la FDA”, dice Armentano. “No va a haber la aprobación de la FDA para el cannabis, al menos no para el cannabis de planta cruda botánica”.

El representante Earl Blumenauer, demócrata de Oregón, miembro fundador del comité bipartidista del Congreso sobre cannabis, cree que la legalización a una década de distancia es “un poco pesimista”. Su línea de tiempo está dentro de “los próximos cinco años”, pero después de haber estado en un cargo público desde 1973, Blumenauer también es lo suficientemente inteligente como para saber que muchos legisladores son “demasiado tímidos” para legalizar la marihuana y se interponen en el camino. “El proceso político ha sido el obstáculo”, dice Blumenauer.

La representante Nancy Mace, una republicana de Carolina del Sur que presentó un proyecto de ley para poner fin a la prohibición federal en 2021, dice que comprende el pesimismo de la industria del cannabis. Cuando se le preguntó si ve un proyecto de ley de legalización, ya sea la versión demócrata propuesta por los senadores Chuck Schumer, Ron Wyden y Cory Booker o su propia Ley de Reforma de los Estados, votada bajo la Administración Biden, no tiene esperanzas. “No veo eso en el horizonte”, dice ella. “En todo caso, sería la Ley de Banca SEGURA”.

En cuanto a la revisión de la programación, Mace cree que el presidente Biden la usará como una “herramienta política” y anunciará una decisión más cerca del ciclo electoral de 2024. “Se utilizará para la política”, dice, “no para la política”.

Si bien hay “personas clave” que no están “entusiasmadas” con el cannabis en el Congreso, Blumenauer cree que es temporal. “Hemos visto un tremendo progreso en términos del movimiento por la legalización y la opinión pública”, dice. “Lamentablemente, el gobierno federal será el último en llegar, pero lo lograremos”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

