Por qué los generosos pagos por quiebra de FTX aún dejan fríos a algunos acreedores

El mes pasado, los abogados que supervisaban la quiebra de FTX presentaron un plan de reorganización que no solo reembolsaría en su totalidad a casi todos los clientes del fallido intercambio de criptomonedas, sino que también les daría un interés del 18% durante el período en el que sus inversiones estuvieran inmovilizadas. Si la mayoría de los acreedores y el juez de quiebras están de acuerdo con el plan, los controles llegarían en un plazo de dos meses.

Según los estándares típicos de quiebras, eso es mucho. Es raro que a todos los acreedores se les pague en efectivo, y algunos pueden esperar años para recuperar sólo una fracción de sus reclamaciones. Pero no todos los acreedores saltan de alegría.

Algunos están insatisfechos porque no recuperarán sus criptomonedas del intercambio. En cambio, los antiguos clientes recibirán su dinero en dólares según el valor de sus tenencias en el momento de la declaración de quiebra de FTX en noviembre de 2022, cuando las criptomonedas se vieron deprimidas por la caída en picada de la industria que puso a la empresa de rodillas. Desde entonces, el valor del bitcoin casi se ha cuadriplicado, y muchos otros tokens también alcanzaron nuevos máximos: una oportunidad perdida para aquellos inversores cuyas criptomonedas quedaron atrapadas en el intercambio. Muchos abogados, incluidos los que trabajan para la versión actual de FTX, sostienen que así es como funciona la quiebra, pero un coro de acreedores, comentaristas y académicos afirman que han sido privados injustamente de sus propiedades, y eso no es lo único que les molesta.

Dicen que FTX, ahora dirigida por el especialista en quiebras John J. Ray III y representada por una serie de firmas legales y financieras, no está logrando maximizar el valor de la empresa, descuidando los mejores intereses de antiguos clientes y otros acreedores. Se han presentado denuncias recurrentes contra Sullivan & Cromwell, principal bufete de abogados que representa al actual FTX y también su abogado en diversos asuntos previos a la quiebra.

Arush Sehgal, representante del Comité Ad-Hoc de Clientes (CAHC) de FTX, que incluye a más de 1.700 ex clientes del intercambio, y ex miembro del Comité Oficial de Acreedores No Garantizados, resumió la frustración: FTX está “vendiendo esta narrativa”, que todos han sido indemnizados más intereses, pero el hecho es que hay activos en el patrimonio que están valorando en cero. También según nuestras estimaciones, destruyeron más de 10 mil millones de dólares y hasta 16 mil millones de dólares en valor, y mientras John Ray conserve la autoridad unilateral sin una junta designada por los acreedores, no hay nada en este plan en lo que se pueda confiar”.

Algunos de los principales problemas se resumen a continuación, junto con respuestas detalladas de FTX:

I. Los acreedores alegan que FTX vendió algunos activos a precios de ganga

a) Tomemos como ejemplo Ledger X, ​​una plataforma de derivados criptográficos que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, compró por casi 300 millones de dólares en octubre de 2021. La entidad se vendió a una filial de Miami International Holdings, que opera varias bolsas de opciones en EE. UU., por $48,8 millones en mayo de 2023, muy por debajo de su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2022, que ascendía a $98,8 millones, según un estado financiero auditado por Grant Thornton en marzo de 2023.

En una demanda colectiva contra Sullivan & Cromwell, presentada en febrero de 2024, un grupo de inversores de FTX también afirmó que los abogados “decidieron mantener intencionalmente a FTX US Derivatives (anteriormente LedgerX) fuera del procedimiento de quiebra de FTX, sabiendo que estaba en posesión de aproximadamente un cuarto de billón de dólares de fondos desviados de clientes de FTX de los cuales podría (y ha) extraído importantes ingresos”. La demanda alega que Sullivan & Cromwell fue cómplice del fraude que finalmente derribó a FTX a fuerza de su relación antes de declararse en quiebra. “FTX no podría haber logrado por sí solo un fraude de tan tremenda escala”, se lee en la denuncia. “Los inmensos recursos, las conexiones con los reguladores, la experiencia y la asistencia de S&C fueron vitales para perpetuar el plan”.

El examinador independiente del caso, el ex fiscal federal Robert J. Cleary, defendió en gran medida a las empresas FTX involucradas en la quiebra –conocidas como deudores– en un informe publicado el 28 de mayo, pero recomendó una investigación adicional sobre dos transacciones previas a la quiebra que involucraban a Sullivan & Cromwell: compra de acciones de Bankman-Fried en la correduría en línea Robinhood y adquisición de LedgerX.

Como ocurre con la mayoría de sus respuestas, FTX se refirió al informe: El examinador independiente designado por el Tribunal ya investigó e informó sobre este tema. Encontró que “S&C no tomó ninguna decisión final sobre qué entidades se declararían en quiebra” y que “[John] Ray y los directores tomaron la decisión final… En el momento de la presentación, Ray creía que LedgerX estaba solvente y una excepción notable a la falta general de controles corporativos de los deudores… El examinador no ha visto ninguna evidencia que cuestione la decisión de dejar a LedgerX fuera de las declaraciones de quiebra”.

El Examinador concluyó que “los Deudores recibieron seis indicaciones de interés no vinculantes”, pero sólo dos ofertas reales por $35 millones y $14 millones. Los Deudores negociaron un precio de venta final más alto de aproximadamente $50 millones, y el “acuerdo fue (1) aprobado por la junta de Deudores, (2) sujeto a revisión y objeción por parte de las partes interesadas (sin recibir objeciones), (3) sujeto a un proceso de subasta que permitió la presentación de ofertas más altas o mejores, y (4) aprobado por el Tribunal” basándose en “evidencia no impugnada de que la transacción de venta fue la ‘oferta más alta o mejor’”. El Examinador encontró que la incapacidad obtener un precio de venta cercano al precio de compra sugiere que FTX pagó de más por LedgerX en octubre de 2021 y, por lo tanto, se deben investigar las reclamaciones contra algunos de los vendedores originales.

b) Millones de criptomonedas SOL (tokens nativos de la cadena de bloques Solana) propiedad de FTX, cuyo valor en dólares se multiplicó por más de cinco desde que el intercambio se declaró en quiebra, se vendieron con grandes descuentos (hasta el 60% de sus precios de mercado) a un gran cantidad de empresas de cifrado y fondos de cobertura, incluido Galaxy Digital del multimillonario Mike Novogratz, que ayudó a FTX a orquestar la venta. La mayoría de los tokens estaban sujetos a cronogramas de adquisición de derechos de varios años, pero Kavuri y otros afirman que esas ventas fueron la acción de quiebra más costosa para los acreedores. Empresas como Galaxy Digital podrían obtener miles de millones en ganancias de sus compras oportunistas.

En abril de 2023, FTX vendió su participación en Mysten Labs, un desarrollador de la cadena de bloques Sui, por 96 millones de dólares, 5 millones de dólares menos que la inversión inicial. También vendió garantías por 890 millones de tokens SUI asociados que serían ejercibles una vez que se lanzara la plataforma. Al mes siguiente, los tokens llegaron al mercado y rápidamente superaron el dólar, lo que habría hecho que la inversión inicial de FTX valiera casi mil millones de dólares.

“Una simple revisión del mercado secundario de SUI les habría mostrado que no maximizaba las ganancias vender los tokens a ese precio con descuento y antes de un lanzamiento público. Además, plantea dudas sobre si el patrimonio simplemente fue poco sofisticado o negligente en su enfoque”, escribe Rob Hadick, socio general de la firma de riesgo Dragonfly, centrada en criptomonedas, en un comunicado compartido con Forbes .

Respuesta de FTX: Los Deudores, el Tribunal de Quiebras y sus asesores aprobaron la venta de los tokens antes de cualquier lanzamiento del token. El token se negoció a valores altos iniciales, pero bajó al precio de venta a los pocos meses y ha sido extremadamente volátil desde su emisión. Ciertas monedas y tokens pueden ser muy ilíquidos y volátiles sin ningún fundamento subyacente que impulse el precio de negociación. Si bien los activos a corto o largo plazo mostrarán oscilaciones extremas de precios, que atraen a quienes estén dispuestos a apostar con sus propios activos, el patrimonio de FTX no es un fondo de cobertura, ni un inversionista a largo plazo ni un jugador. Además, los tokens estaban sujetos a un período de adquisición de derechos de bloqueo de 4 años. Los tokens bloqueados se venden con un descuento sustancial sobre el precio de mercado debido a este período de adquisición de derechos.

II. FTX 2.0

Los acreedores afirman que FTX podría haber extraído cientos de millones de dólares adicionales si hubiera decidido reiniciar su plataforma comercial, que antes del colapso era una de las más grandes del mundo.

“Dentro de nuestro grupo de más de 1.600 acreedores con casi mil millones de dólares en valor de reclamaciones (es decir, el 10% de los pasivos del patrimonio), hemos realizado una encuesta y hemos recibido compromisos por valor de entre 200 y 300 millones de dólares en reclamaciones que están dispuestos a convertir sus Reclamaciones de capital en el nuevo FTX (FTX 2.0). Si los deudores permitieran FTX 2.0 y un canje de deuda por acciones, eso aumentaría las recuperaciones de todos en un 3%. El simple hecho de que John Ray cuente FTX a cero es perjudicial para todos los acreedores”, dice Sehgal, miembro del Comité Ad-Hoc de Clientes.

Pero Hadick, de Dragonfly, se muestra escéptico y cita la relación de FTX con el fondo de cobertura Alameda Research, propiedad de Bankman-Fried: “La tecnología de intercambio en sí misma no tiene mucho valor. Funcionó bien, en gran parte, gracias al acuerdo”. tenían con Alameda Research, que actuó como creador de mercado interno y operó con pérdidas para brindar una mejor experiencia a los operadores de FTX. Este acuerdo claramente no existiría en una versión reiniciada del intercambio”, dice. “La base de clientes si puede retenerlos cuando se reinicie el intercambio, pero cualquier estimación razonable esperaría un gran desgaste y la valoración depende en gran medida de una estimación de cuál sería esa retención”.

Aún así, varias empresas, incluida Bullish , un intercambio de cifrado dirigido por el ex presidente de la Bolsa de Nueva York, Tom Farley; Figure Technologies, una startup fintech; y Proof Group, una empresa de inversión privada, expresaron interés en comprar la bolsa el año pasado.

La respuesta de FTX se refirió a la declaración de divulgación emitida junto con su plan de reorganización (páginas 45-49): Se consideró exhaustivamente un relanzamiento y se rechazó sólo cuando estaba claro que no podía funcionar. En un proceso conjunto diseñado con el Comité Oficial de Acreedores, y bajo la supervisión del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, los Deudores tendieron la mano a decenas de inversionistas. Todos los inversores que realizaron la debida diligencia llegaron a la misma conclusión: los sistemas operativos de la bolsa extraterritorial eran deficientes. La bolsa no tenía acuerdos adecuados de custodia, seguridad e información financiera, ni tampoco conciliación entre las “posiciones” de los clientes y los activos subyacentes reales. Bankman-Fried dejó un desastre, y el expediente tanto del caso del capítulo 11 como del juicio penal describe, en parte, los problemas con el negocio de FTX. Después de un exhaustivo proceso de comercialización, quedó claro que ningún inversor serio estaba dispuesto a gastar el tiempo y el dinero necesarios para construir estos sistemas y rehabilitar el intercambio extraterritorial. El patrimonio y sus fiduciarios acreedores también exploraron la venta del negocio de intercambio extraterritorial a un operador externo, o incluso una fusión con otro intercambio. En cada caso, ningún inversionista serio estuvo dispuesto a dar valor material cuando se sopesó con costos, demoras y otros factores. Ni siquiera recibimos una oferta significativa por ninguna propiedad intelectual, porque el código estaba obsoleto y la marca era sinónimo de fraude… Lo más justo que podemos hacer es priorizar la devolución de la mayor cantidad de dinero posible a las víctimas, para que puedan decidir qué hacerlo ellos mismos.

III. Reclamaciones no perseguidas

El patrimonio podría haber presentado reclamaciones contra otras entidades criptográficas. El ejemplo más claro que señalan los acreedores es Binance. Bankman-Fried gastó 2.100 millones de dólares en FTT (token de FTX) y monedas estables recomprando acciones de su primer inversor, lo que jugó un papel importante en el colapso de FTX. El fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, aceleró el pánico entre los inversores en criptomonedas a principios de noviembre de 2022 con una serie de publicaciones en las redes sociales que sugerían problemas de liquidez en FTX.

Respuesta de FTX: El orden y el momento con el que los deudores investigan y presentan litigios se basan en una amplia variedad de consideraciones, y la ley establece un período prolongado durante el cual se pueden presentar dichas acciones. Los Deudores no han tomado decisiones finales sobre asuntos relacionados con Binance.

IV. Objeciones al plan de reorganización

a) Según presentaciones recientes, FTX había llegado a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. relacionado con obligaciones tributarias reclamadas por el Servicio de Impuestos Internos, por un monto de $885 millones. De esa cantidad, 200 millones de dólares se tratarían como una reclamación prioritaria y serían pagaderos dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Los 685 millones de dólares restantes se pagarían “en la medida de los fondos disponibles”. Esta es una reducción significativa de la demanda original del IRS de más de $44 mil millones, posteriormente modificada a $24 mil millones, pero el Comité Ad-Hoc de Clientes está cuestionando la validez de la reclamación del gobierno de EE.UU. y piensa que es injusto que los clientes del intercambio internacional, que tenía su sede en las Bahamas, esencialmente tendría que pagar impuestos estadounidenses cuando no hubiera comerciado en la plataforma estadounidense.

Respuesta de FTX : La retención del impuesto sobre la renta está dictada por la ley fiscal aplicable que establece ciertos informes y exenciones de retención. Si se aplican tales exenciones, no se producirá retención de impuestos.

b) Los deudores propusieron pagar a los acreedores en efectivo mediante cheque o giro. “En realidad, están haciendo que sea extremadamente difícil para los clientes de FTX recuperar el dinero”, dice Sunil Kavuri, otro acreedor de FTX, citando la dificultad de navegar por el portal de reclamaciones que FTX creó para los acreedores y la falta de flexibilidad para los clientes de jurisdicciones donde el acceso a la banca es limitada o no hay correo confiable. Una disposición adicional en el plan de FTX estipula que los reclamos pueden rechazarse si no se cumplen los requisitos posteriores de conocer a su cliente o de retención de impuestos.

Respuesta de FTX : Los Deudores están actualmente en conversaciones con varias partes para servir potencialmente como Agentes de Distribución y están explorando diferentes opciones de distribución, incluyendo, entre otras cosas, Efectivo o Stablecoin. Los clientes que no recibieron dinero del intercambio con preferencia sobre otros clientes no deberían preocuparse por esta disposición.

c) “El borrador del plan actual incluye una estructura de gobierno que otorga a los deudores una autoridad amplia, radical y unilateral, además de mantener a John Ray y a la junta existente en su lugar sin ninguna supervisión de los acreedores del Wind Down Trust (ambos son atípicos). de patrimonios en quiebra posconfirmados)”, escribe el especialista en quiebras y defensor de acreedores de FTX conocido como Mr. Purple on X, que pidió no ser identificado más, en un mensaje a Forbes .

Respuesta de FTX: La orden judicial de quiebras que confirma el plan requiere que el plan se administre de acuerdo con sus términos o según lo dispuesto por orden judicial. El Tribunal de Quiebras de EE. UU. seguirá teniendo una supervisión completa del patrimonio de la quiebra durante el período posterior a la confirmación.

Más allá de estas cuestiones, el grupo Customer Ad-Hoc presentó una objeción a una declaración de divulgación de FTX el 5 de junio que califica el plan como “no confirmable por ley”, citando inconsistencias, omisión de divulgaciones importantes y liberaciones descritas inadecuadamente que eximen a la empresa de responsabilidad por ciertos tipos de deudas. En una objeción separada , el administrador de litigios que supervisa la liquidación del prestamista de criptomonedas Celsius, que presentó reclamaciones contra FTX, también citó divulgaciones incompletas.

Agrega el Sr. Purple: “En su forma actual, el borrador del plan solo da una apariencia de claridad a los acreedores con menos de $50,000 en reclamaciones en la fecha de la petición, que solo representan $1,200 millones de los $16,500 millones estimados en recuperaciones distribuibles, según FTX, pero el momento, el tratamiento y la posible recuperabilidad de reclamaciones superiores a $50,000 carecen de los detalles apropiados necesarios para tomar una decisión razonada sobre si votar sí o no al borrador del plan”. Según él, entre ellos se incluyen claridad sobre el hackeo de 400 millones de dólares que se produjo poco después de que el intercambio se declarara en quiebra, cuando los fondos controlados por el Departamento de Justicia de EE. UU. se distribuirán al patrimonio de los acreedores, y detalles sobre posibles acciones de evasión, como recuperar el pago a Binance.

Se espera que el plan de quiebra se someta a votación a finales de este verano. Kavuri y Sehgal, que lideran el grupo Customer Ad-Hoc, instan a los acreedores a votar en contra. Vladimir Jelisavcic, fundador y gerente de Cherokee Acquisition, una firma de banca de inversión centrada en solicitudes de quiebra, espera que la mayoría vote a favor del plan y acepte el dinero.

“Sullivan & Cromwell y John Ray han hecho algunas cosas realmente valiosas e importantes, como la contabilidad forense, que la empresa nunca tuvo ni necesitó”, dice Jonathan Lipson, profesor de derecho en la Universidad de Temple que ha estudiado la quiebra de FTX, basando su análisis en documentos de quiebra. así como entrevistas con Bankman-Fried y sus padres, ambos abogados. “También es cierto que la quiebra tiene que ver con repartir el dolor. Sin embargo, la métrica correcta es si tuvieras que maximizar el valor de esta propiedad, ¿qué obtendrías? Y creo que hay preguntas legítimas al respecto”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

