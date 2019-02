¿Por qué Maroon 5 no cobrará por presentarse en el Super Bowl?

Por Zack O’Malley Greenburg

Maroon 5 se encuentra en medio de una gira de 13 meses que abarca cinco continentes. En el camino, los pop-rockers han recaudado un promedio de 1.5 millones de dólares (mdd) por parada. Pero cuando toquen el domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 53 en Atlanta, a la banda no se le pagará nada. Tampoco a sus compañeros del espectáculo, Travis Scott y Big Boi de Outkast.

Esto no es inusual. Todos, desde Beyoncé hasta Bruno Mars, han encabezado el evento y han actuado esencialmente gratis. Como en Super Bowls pasados, Maroon 5, Travis Scott y Big Boi obtendrán un salario mínimo, una fracción de las sumas de seis y siete cifras que estos actos acumulan normalmente. ¿Por qué trabajar por una miseria? Llegan a estar en lo que equivale a un comercial masivo frente a más de 100 millones de personas, sin tener que afrontar ninguno de los costos, que se han estimado hasta en 10 mdd.

“El espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl sigue siendo un lugar muy codiciado para muchos artistas”, dice la abogada de entretenimiento Lori Landew de Fox Rothschild. “Algunos de esos artistas no ven su aparición como una declaración política, ni ven el espectáculo como un campo de batalla cultural, sino que ven su presentación en vivo como una oportunidad para entretener a un público entusiasta y compartir su música y su talento con los millones de espectadores “.

Este año, sin embargo, más y más observadores, y algunos artistas de renombre, han llegado a ver el espectáculo del medio tiempo como un respaldo a la NFL y sus prácticas, en particular a la negativa de sus equipos a fichar a Colin Kaepernick (y quien no ha sido fichado aún) ya que lideró la iniciativa de arrodillarse durante el himno nacional). Como resultado, artistas como Rihanna y Cardi B rechazaron la oportunidad de presentarse, y se dice que Jay-Z y los grupos de derechos civiles presionaron a Scott para que se retirara. Quizás en un esfuerzo por mitigar algunas de las consecuencias, la NFL hizo una donación de 500,000 donaciones a Dream Corps, un grupo de defensa de la justicia social, en nombre de Scott y se asoció con Maroon 5 e Interscope Records para dar la misma cantidad a Big Brothers Big Sisters.

La respuesta ha sido notablemente tranquila. La NFL canceló recientemente su habitual conferencia de prensa del medio tiempo, y los representantes de Maroon 5 y Big Boi no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Scott señaló una declaración que el rapero hizo poco después de la donación de Dream Corps.

“Respaldo a todos los que defienden lo que creen”, dijo Scott. “Sé que al ser un artista, tengo el poder de inspirar”. Entonces, antes de confirmar mi presentación del Super Bowl de medio tiempo, me aseguré de asociarme con la NFL en esta importante donación. Me enorgullece apoyar a Dream Corps y el trabajo que realizan que, con suerte, inspirará y promoverá el cambio “.

En cualquier caso, los actos de este año pueden esperar provocar un gran cambio, al menos en sus números de consumo de música, si la historia reciente puede tomarse como indicio. El concierto de 2012 del Super Bowl de Madonna impulsó 165,000 descargas digitales de su reciente canción “Give Me All Your Luvin” y aumentó las compras de clásicos como “Vogue” (+ 1,033%) y “Like A Prayer” (+ 2,437%) en la semana siguiente.

En 2014, la presentación de Bruno Mars impulsó su álbum Unorthodox Jukebox del #7 al #3 en las listas de Billboard, casi duplicando las ventas de la semana anterior. El desempeño del año pasado ayudó a que las canciones de Justin Timberlake incrementar su desempeño en un 45% en comparación con el día anterior, de 4.84 millones a 7.05 millones.

A medida que el consumo de música ha pasado de los CD a las descargas digitales y al streaming , el impulso del Super Bowl se ha vuelto menos valioso para los artistas en cuanto a ventas de albums. Pero con las giras representando la mayor parte de los ingresos de los artistas más exitosos, tocar en el espectáculo de medio tiempo sigue siendo tan valioso como siempre, cuando se consideran las ventas de entradas a sus conciertos.

Madonna, por ejemplo, usó su presentación de 2012 para ayudar a publicitar su inminente MDNA World Tour, que aumentaría los 305 mdd. Y para Maroon 5 y Travis Scott, ambos en medio de grandes giras, el espectáculo debería traducirse en una mayor demanda de ambos actos.

En contraste con los artistas que se negaron a tocar en Atlanta el domingo, Maroon 5, Scott y Big Boi se encuentran en una situación de “lo mejor de los dos mundos”. Obtendrán el impacto comercial de la presentación, y si quisieran hacer una declaración, hay pocos escenarios más poderosos para hacerlo que el Super Bowl. En 2017, poco después de la inauguración de Donald Trump y el travel-ban, Lady Gaga marcó su set del Super Bowl con una interpretación significativa de “This Land Is Your Land” de Woody Guthrie.

“Los artistas reconocen que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es una oportunidad única para hacer una declaración ideológica a través de su actuación, incluidas las canciones que cantan, lo que visten, quién se une a ellos en el escenario y los gestos que hacen”, dice Landew, abogado del entretenimiento.”Y si bien algunas declaraciones pueden ser más sutiles que otras, siempre es interesante ver las decisiones que toman los artistas cuando se les presenta la oportunidad de hablar con millones a través de su música”.