Por qué se equivocó Warren Buffett vendiendo aerolíneas

Investing.com.- Nadie duda de que Warren Buffet sea, probablemente, el mayor inversor a largo plazo de la historia. Ni de que millones de inversores en todo el mundo sigan con devoción sus preceptos, no importa cuán arriesgada sea la operación.

Pero muchos sí debieron sorprenderse cuando, a principios de mayo, anunció que Berkshire Hathaway había vendido sus participaciones en el sector aéreo, y con pérdidas. Sobre todo, los que siguieron su ejemplo y compraron dicho sector cuando éste se desplomó entre febrero y abril.

Aunque el multimillonario inversor no se ha hecho rico de la nada, también es cierto que ha cometido errores en el camino. Sabemos, por ejemplo, que no es partidario ni del oro ni de las criptomonedas, y que se lamentó, allá por 2018, de haber infravalorado el poder de Amazon o Google. No ha sido el único error. En el mercado, a muchos les parece extraño que, en la última caída, no le hayamos visto actuar. ¿Será por el miedo al Covid-19 asociado a su edad?

Los expertos han iniciado un debate en torno a esta última desinversión que, para muchos, responde a un nuevo error del oráculo de Omaha. Es el caso de Frank Holmes, colaborador de Forbes, quien argumenta que, tras la pandemia, son pocos los sectores que han podido escapar del impacto económico negativo. “Berkshire tiene exposición en bancos y aseguradoras, y no hemos escuchado que Buffett se haya deshecho ni de Bank of America ni de Travelers”.

Este experto asegura que, pese a la caída, pocos sectores han capeado tan bien los temporales como las aerolíneas:

“Entre 2005 y 2008 el 70% de las aerolíneas operaban en bancarrota, pero tras una oleada de consolidación y restructuración, lograron volverse rentables. Y si observamos a los gráficos, veremos que, en los últimos 40 años, el tráfico de pasajeros se ha recuperado rápidamente tras cada ralentización económica. En 2018, la cifra más reciente, el número de pasajeros alcanzó los 4,300 millones. Yo creo que las aerolíneas capearán esta tormenta y lograrán superarla”.

Para él, el sector es una buena oportunidad. “Y no soy el único. En el primer trimestre solo, hemos visto un récord de entrada de dinero en estos valores”.

Michael Brush, columnista de MarketWatch, apunta a los insiders, encargados de comprar las acciones que Buffett vendió. Asegura que tienen sus motivos, que reparten en los siguientes puntos: en primer lugar, el rescate del gobierno. Para la seguridad económica de EU es un sector tan crucial y emplea a tantas personas, que el gobierno decidió aprobar un paquete de ayudas por valor de 50,000 millones de dólares.

En segundo lugar, la recuperación del sector, con un aumento en el número de pasajeros/diario hasta cerca de los 200,000, frente a los mínimos de 87,000 que vimos en abril. Eso ofrece “un rayo de esperanza”, asegura Raymond James, analista de Savanthi Syth. “Aunque todavía es bajo, las estadísticas nos enfocan en la dirección correcta”, añade.

Si el sector recupera, las aerolíneas poseen de forma inherente una mayor rentabilidad sobre el capital y mayores entradas de dinero debido a una mejora del control de costes y el poder de precios. Además, han sido capaces durante la crisis de aumentar capital.

Por último, la historia demuestra que las aerolíneas han terminado superando las crisis anteriores.

IAG sigue avanzando en España

El principal representante del sector en el Ibex 35 es IAG, que esta mañana se coloca en el podio de honor del selectivo, con medalla de bronce. Así, a esta hora la aerolínea sube más de un 6%, solo por detrás de Banco Sabadell y Cie Automotive.

Aunque la compañía ha sufrido duramente el impacto de la crisis del coronavirus, como sus homólogas norteamericanas, y pierde un 61% en lo que va de año, ha logrado remontar el vuelo desde el pasado 15 de mayo, periodo en el que ha recuperado un 40% de su valor.

Las últimas palabras de Pedro Sánchez animando a los españoles –y extranjeros- a planear sus vacaciones en España dispararon el precio de la acción, que solo el lunes subió más de un 13%.

Ismael de la Cruz, analista de esta casa, aseguraba que también se ha visto beneficiada por la decisión de Reino Unido de establecer corredores exentos de cuarentenas obligatorias para los viajeros que llegan del exterior. De momento, los gobiernos británico y francés tienen un acuerdo para establecer uno de esos corredores libres de restricciones al tráfico.

“Sin embargo, mientras no rompa por arriba los 3 euros y con apoyo de volumen, me seguiré mostrando reacio al valor”.