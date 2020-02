Por ser pacífica, la 4T es un ejemplo mundial: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Cuarta Transformación que su gobierno lleva a cabo es “un ejemplo mundial”.

Como argumento, el mandatario describió que los cambios que, según sus palabras, se han emprendido en el país han sido sin el uso de la fuerza o emprendiendo acciones violentas.

“Vamos muy bien, se va avanzando, que no nos descarrilen, estamos llevando a cabo una transformación sin violencia, de manera pacífica, esto es un ejemplo mundial, tenemos que mantenernos así, no apostar a la violencia”, advirtió López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En el caso de la UNAM, el presidente rechazó que los grupos que han tomado diversos planteles sean considerados como “anarquistas”, aunque defendió las causas por las que se han movilizado distintos colectivos universitarios.

“Yo siento que son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección, más apoyo, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones, estos agravios deleznables. Eso no tiene discusión, es una causa justa; sin embargo, hay grupos que utilizan esa causa, que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar conflicto, son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda”, describió.

Añadió que los grupos de encapuchados no son como Ricardo Flores Magón, Librado Rivera ni Daniel Cabrera.

“No, eso no es anarquismo, el anarquismo es productivo, es transformador; estos son grupos extremistas. Y no se olviden que los extremos se juntan, se tocan, la extrema izquierda y la extrema derecha, conozco muchísimos casos de gente muy radical y terminó en el bando del conservadurismo de manera abierta“, sentenció López Obrador.

