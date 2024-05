Por un futuro seguro, sano y feliz para todos los niños de la CDMX: el compromiso de Santiago Taboada

En el marco del Día del Niño y la Niña, el candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, Santiago Taboada respondió a las preguntas de los pequeños que asistieron a esta firma del Compromiso con la Niñez #SuFuturoEsHOY, quienes le expresaron sus inquietudes respecto a un sistema de cuidados, la diversidad de lenguas que se hablan en la capital y asegurar que en las escuelas se les proporcione alimentos nutritivos a todos.

“Queremos que las niñas y los niños de esta ciudad estén sanos y tengan la protección de un gobierno, principalmente en materia de salud, y eso es lo que queremos hacer los próximos seis años en la Ciudad de México… Que sean felices, estén bien cuidados, bien alimentados y que sus escuelas, sus estancias sean de primera, no tiene que ser una escuela pública en esta ciudad donde inicie la desigualdad”, afirmó Santiago Taboada

Fue durante la firma del compromiso #SuFuturoEsHOY, el candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX” aseguró que invertirá en las escuelas públicas de la capital para que sean de primer nivel, además de regresar las estancias infantiles, los desayunos calientes, las escuelas de tiempo completo y asegurar una cobertura universal de salud para todos los niños capitalinos.

Por otra parte, Santiago Taboada aseguró que desde la Jefatura de Gobierno invertirá en las escuelas públicas para que sean de primer nivel. “Yo lo que quiero hacer es que esas escuelas tengan los pizarrones, las bancas, los salones, pero sobre todo que las y los maestros puedan también tener una capacitación adicional. Tenemos que darles oportunidades y opciones a las niñas y niños de esta ciudad. Efectivamente, hay muchos que vienen de otras partes, de Oaxaca, de la Sierra de Puebla, de Chiapas y que necesitan también desarrollarse en una ciudad que también los incluya”.

Taboada se pronunció a favor de que las y los niños de la ciudad tengan alguna actividad en los planteles, por lo que se comprometió a que las y los profesores egresados de la escuela de Educación Física formen parte de las escuelas de tiempo completo, “inclusive hacer un programa de activación a través de los espacios deportivos, de las alcaldías, de los promotores deportivos”.

En cuanto a la salud, el candidato lamentó que en esta ciudad no todas las niñas y niños tengan acceso a un sistema adecuado. “Hoy vemos con mucha tristeza como el sarampión, después de 40 años, una enfermedad que pensamos que estaba erradicada, regresó a la Ciudad de México. El programa de vacunación lo abandonaron, por eso yo he planteado la cobertura universal para niñas, niños, y para las casi 2.5 millones de personas que no tienen seguridad social. Vamos a iniciar primero con los niños que nazcan durante el inicio de mi gobierno y posteriormente vamos a ampliar la cobertura a todas las niñas y a todos los niños de la ciudad para posteriormente regresar a un programa que funcionaba, que era el Seguro Popular”.

Finalmente, Santiago Taboada dijo que los menores en esta ciudad no pueden perder la vida a causa de la falta de un tratamiento médico, por lo que planteó la cobertura universal para ellos, el cual va a cubrir, dijo, cualquier padecimiento.

Taboada se compromete a acabar con la extorsión a locatarios de La Merced y a conectar a los taxis de la CDMX al C5

Por otra parte, Taboada recorrió el mercado público La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde constató las precarias condiciones de sus instalaciones, al tiempo de escuchar a las y los locatarios que le externaron su apoyo para que el cambio llegue a este centro de abasto en materia de infraestructura, servicios y, principalmente, en seguridad.



“La ciudad no se merece que la Merced esté en esas condiciones, ni así los pasillos, los corredores, las techumbres, la seguridad de los comerciantes, me lo dijeron, que a veces tienen que pagar doble piso en muchos de estos locales y eso se va a acabar a partir de que lleguemos al gobierno el 2 de junio”, dijo.



Acompañado de Rocío Barrera, candidata de la alianza a la alcaldía Venustiano Carranza, Taboada aseguró que el actual gobierno de la ciudad ha abandonado a los mercados, a la gente, sobre todo, dijo, a la seguridad.



Más tarde, el candidato de la coalición “Va X La CDMX” sostuvo un encuentro con taxistas de la Ciudad de México, quienes se pronunciaron en favor del cambio, por lo que se comprometió a apoyarlos para renovar las unidades de transporte concesionado, para que sean seguras y con una tarifa justa.



Ante el abandono en que se encuentra el transporte en la ciudad desde hace 27 años, destacó que ya es tiempo de que las cosas cambien. Por ello, indicó que, para hacer más competitivo al transporte concesionado, es necesario agilizar los trámites, “se quejan de que hay transporte irregular, pues claro, si se tardan prácticamente dos años en la SEMOVI o un año, en agilizarles cualquier trámite. Ustedes lo que quieren es ponerse a trabajar al día siguiente”.

