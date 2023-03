Posición de la DEA y FDA ante la industria del cannabis

En EE.UU. existen dos agencias gubernamentales que juegan un papel importante en la regulación del Cannabis; la DEA que regula la legalidad de los compuestos de las drogas; y la FDA que regula el cannabis en productos como alimentos, cosméticos, medicamentos y suplementos. Estas designaciones son importantes cuando se analiza la controversia sobre la industria del cannabis y la idea de drogas legales frente a productos legales.

La misión de la Administración para el Control de Drogas ( DEA ) es hacer cumplir las leyes y regulaciones de sustancias controladas de los Estados Unidos y llevar al sistema de justicia penal y civil de los Estados Unidos, o cualquier otra jurisdicción competente, aquellas organizaciones y miembros principales de organizaciones involucradas en el cultivo, fabricación o distribución de sustancias controladas que aparecen o están destinadas al tráfico ilícito en los Estados Unidos.

Por otro lado, según la FDA , La Administración de Alimentos y Medicamentos es responsable de proteger la salud pública al garantizar la seguridad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos humanos y veterinarios, los productos biológicos y los dispositivos médicos; y garantizando la seguridad del suministro de alimentos, cosméticos y productos que emiten radiación de nuestra nación”.

La FDA también tiene la responsabilidad de regular la fabricación, comercialización y distribución de productos de tabaco para proteger la salud pública y reducir el consumo de tabaco por parte de los menores; y es responsable de promover la salud pública al ayudar a acelerar las innovaciones que hacen que los productos médicos sean más efectivos, más seguros y más asequibles y al ayudar al público a obtener la información precisa y basada en la ciencia que necesitan para usar productos médicos y alimentos para mantener y mejorar su salud.

En este momento hay una gran discusión sobre qué compuestos de cannabis son legales y qué productos son legales; y estas dos preguntas son fundamentalmente diferentes, porque están gobernadas por agencias diferentes.

También cabe mencionar, que la Ley Agrícola de 2018 del USDA legalizó el cultivo de cáñamo industrial, y estableció una definición para ‘cáñamo’, que es la base de un argumento enorme y continuo, sobre a qué se refiere exactamente; particularmente en el caso de compuestos totalmente sintéticos o parcialmente sintéticos. La ambigüedad se relaciona en parte con que EE. UU. no tiene una definición general de “natural”, lo que significa que tampoco hay definiciones para otras cosas como “derivado natural”.

Sin embargo, existe una regulación más específica en este frente en términos de alimentos, con leyes orgánicas que establecen estándares particulares. Y con organismos como la ISO (Organización Internacional de Normalización) que marcan las normas para cosmética y alimentación .

Por otro lado, la DEA regula las drogas en nombre del Departamento de Justicia y contiene listas de clasificación de medicamentos que determinan la legalidad y los usos de un medicamento a nivel federal. La Lista I es para drogas 100% ilegales sin uso médico aceptado, alto riesgo de peligro y alto riesgo de adicción. Estas drogas son ilegales para que cualquier residente las posea, use, cultive, venda, transporte, trafique o haga cualquier otra cosa con ellas. El cannabis es una de estas drogas. Sin embargo, recientemente, las plantas con no más del 0,3 % de THC fueron legalizadas por la ley agrícola más reciente, para uso industrial; trasladando la regulación para el cultivo y la producción (únicamente) al USDA. También la DEA ha declarado recientemente que los cannabinoides sintéticos son ilegales.

La FDA por su parte, supervisa todos los usos del cannabis en todo lo relacionado con productos médicos, suplementos, cosméticos, para fumar y alimentos.

Esto significa que cualquier cosa que tenga que ver con cannabis en vaporizadores es ilegal. Como cualquier otro tipo de producto cannábico: aceites y tinturas (tanto suplementos como alimentos), cremas, parches y maquillajes (cosméticos o medicamentos), pastillas y tratamientos de cualquier tipo (medicamentos o suplementos). Todos son ilegales; porque la FDA nunca los legalizó.

Los únicos productos autorizados por FDA, son Epidiolex, Marinol y Syndros, ningún otro, producto que contenga cannabis o compuestos derivados del cannabis (ya sea de origen vegetal o sintético) ha sido aprobado como seguro y eficaz para su uso en ninguna población de pacientes, ya sea pediátrica o adulta.

Cuando una industria tiene regulación a través de diferentes organismos gubernamentales para el mismo tema, puede resultar confuso. Y para muchos, puede parecer que la DEA tiene las respuestas a los problemas de legalidad del producto, pero hay otras agencias que también tienen responsabilidad en ofrecer las respuestas correctas.

Las ideas generalmente enfocadas cuando se habla del debate sobre los cannabinoides derivados del cáñamo son si cruzan el nivel de THC de 0.3% en cualquier punto del procesamiento, y si son sintéticos hasta cierto punto y qué significa eso. Eso es porque estas cosas se pueden discutir. Lo que es menos discutible es que la agencia que permite los productos legales nunca cambió su postura. Si los promotores y vendedores de la industria tuvieran el foco público en esto, sus productos serían vistos como ilegales sin recurso. Si se publicaran las cartas de respuesta de la FDA, no habría ninguna pregunta.

La DEA, decide si un medicamento es legal en general, pero la FDA regula los productos, y la DEA no tiene nada que ver con esto. La industria de los productos cannabinoides no se va a centrar en el aspecto legal que los hace completamente ilegales. Se centrará en la parte discutible y le venderá productos basados ​​en el argumento que contiene.

Hasta el momento la posición de la DEA es que el cannabis es una droga que se mantiene en la lista I, por los altos contenidos de THC y la FDA sigue sin emitir lineamientos para regular los productos de cannabis, solo publicó una guía, “Cannabis and Cannabis Derived Compounds: Quality Considerations for Clinical Research Guidance for Industry”; donde explica que cualquier producto comercializado donde se afirme un beneficio terapéutico o relacionado con una enfermedad se considera un medicamento y debe recibir aprobación previa a la comercialización o cumplir con ciertos requisitos para comercializarse legalmente en el comercio interestatal, ya sea por prescripción o a través de la libre venta, por lo que todos los productos de cannabis que no cumplan con lo emitido por estas agencias son ilegales.

