Con precios máximos, gas LP bajó en 7 entidades, pero subió en 25

A tres semanas de precios contralados en el gas LP, no hay una lógica en el mercado y ya se está generando una distorsión, pues en entidades donde el costo era más bajo a los máximos determinados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ahora son más altos, incluso en lugares con alto nivel de pobreza.

“De un plumazo, en agosto cambian la dinámica de precios y resulta que ya los más baratos no son Chiapas y Oaxaca, que se supone que estábamos en una política para proteger a las familias de menores ingresos, pues aquí no sólo no bajaron los precios, en Chiapas subió con el precio controlado”, advirtió Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy durante un webinar organizado por el Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales.

En Chiapas, el estado más pobre del país, ahora el gas LP es más caro 9% en litros y 4% en kilogramos, mientras que la reducción más importante de precios se observa en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un promedio de 20%.

Te puede interesar: Pemex alista primer lote de cilindros para el arranque de Gas Bienestar

Por otra parte, Tamaulipas y Nuevo León, eran también de las entidades con precios más más bajos, pero con los precios máximos ya no lo son; de igual firma, se formó una franja de precios muy elevados en Sinaloa, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, contrario a como se veía con los precios con una dinámica de mercado.

Otro caso que no hace sentido y que se debe analizar, refiere Cazorla, que es el del municipio de Ahome en Sinaloa, toda vez que el precio se ha incrementado 11.05% y en La Paz, Baja California Sur (entidad con los precios más altos por las implicaciones logísticas), el precio ha caído 6.86%.

Esto no se entiende, pues en Ahome está la terminal de Topolobampo de Pemex que abastece a ambas localidades.

“Cómo es posible que el precio sea más alto en donde llega el gas, que a donde se tiene que mover todavía en una barcaza a Baja California Sur, entonces son de estas cosas que no se entienden, que no se explican y que están generando distorsiones y escasez en varias regiones, en las más alejadas de las plantas de distribución”, dijo la experta.

Te recomendamos: Comisionistas de gas LP advierten: ‘estamos en terapia intensiva’

Los cambios por semana

En la primera semana de precios controlados por el Estado mexicano, el menor precio del gas LP lo tuvo la Ciudad de México, en la segunda fue Nuevo león y en la tercera, Baja California.

En tanto, los precios más altos en la primera semana estuvieron en Baja California Sur y en la segunda y tercera, en Durango.

Susana Cazorla resaltó que, de manera particular en estas 3 semanas, en 7 entidades se han registrado reducciones en el precio, pero se ha incrementado en 25 estados.

“Lo que quiero decir es ¿cómo en 3 semanas cambian las condiciones de mercado para que los precios más bajos se vean en una zona o en otra? No hay lógica de mercado”, cuestionó.

La especialista lanzó una crítica a la metodología que publicó la CRE. En la fórmula para fijar los precios máximos del gas LP se tiene una suma de componentes, que para ella esto es muy curioso, puesto que no se habla del Mont Belvieu, que es la referencia internacional, tampoco de las condiciones de mercado y se dice que es con base en una planta tipo.

También lee: Coparmex alerta la quiebra de decenas de empresas por el tope de precios al gas LP

“No hay un número, ninguna referencia para que cualquiera pudiera replicar esta fórmula (…) vemos que hay un factor K, cuando vean esto pónganse a temblar porque ese factor implica discrecionalidad absoluta, y como dice aquí es un factor de ajuste que se utilizará como un método de control cuando existan choques de oferta que provoquen que la variación del precio máximo exceda la inflación, es decir, van a poner el precio que quieran”, manifestó.

Todo esto está en tribunales, pues se alistan demandas de amparos, pero mientras no haya suspensiones seguirán aplicando estos precios máximos.

“En mi opinión sigue siendo para darle el control a Pemex, es quien determina los precios, hay que decirlo así, él es el que manda la lista de precios a la CRE y ésta la publica, se está convirtiendo otra vez en jugador dominante que controla el mercado”, sostuvo Cazorla.

En tanto, señaló que los únicos que pagarán las consecuencias de esta medida del gobierno de controlar los precios son los consumidores con una baja en la calidad de los servicios o con litros o kilos incompletos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado