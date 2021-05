El luchador “Tinieblas”, candidato de Redes Sociales Protagonistas (RSP) a la alcaldía de Venustiano Carranza, se quedó mudo en pleno debate realizado el viernes por una pregunta sobre la comunidad LGBT+.

-“¿Cómo piensa impulsar la inclusión de la comunidad LGBT+?”, le preguntó la moderadora del debate, Pamela Cerdeira.

Tras la pregunta, el luchador se quedó callado por varios segundos, la moderadora repitió el cuestionamiento y “Tinieblas” respondió algo que no tenía que ver.

“Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad, hay madres solteras que no tienen que comer, y eso es injusto, nosotros debemos de protegerlas, a las madres solteras, también a las madres que en realidad han batallado para tener un trabajo, hay que darles incentivos, hay que apoyarlas para un empleo, eso es lo que yo haría”, dijo.

Esta escena hizo que “Tinieblas” fuera tendencia en Twitter y que además usuarios de la red social se mofaran de él con memes.

En tanto, el luchador aclaró lo que le sucedió a través de su cuenta de Twitter este sábado, dijo que no escuchó la pregunta pero que tiene el compromiso de integrar a las minorías a todas las propuestas de programas en la alcaldía Venustiano Carranza.

“Hace un par de días en el debate, la moderadora me preguntó acerca de mis propuestas sobre la comunidad LGBTTTIQ+, con toda honestidad les digo que no escuché la pregunta. Mi compromiso es integrar a las minorías en todos los programas de la Alcaldía, su participación y respeto”.

El luchador “Tinieblas” es candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza, donde sus contrincantes son Rocío Barrera Badillo de la Alianza Va Por México; María Angélica Dueñas Pérez del PVEM; Zurishaday Hernández Hernández de MC; José Antonio García Cruz del Partido Equidad, Libertad y Género; Mariana Mateos Ortega del Partido Fuerza por México; y Evelyn Parra, de Morena.

