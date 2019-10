Premio Nobel de Economía, a profesores que estudian la reducción de la pobreza

Los profesores Abhijit Banerjee, Michael Kremer y la académica francesa Esther Duflo son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, “por sus estudios sobre la reducción de la pobreza”.

El Banco Nacional de Suecia concedió el Premio Nobel de Economía a los profesores estadunidenses y a la académica francesa por su teoría sobre “su aproximación experimental a la reducción de la pobreza”. Cómo aliviar la pobreza es una de los mayores retos actuales, y estos académicos han hecho contribuciones decisivas a las políticas y los incentivos que hay que aplicar.

La francesa Esther Duflo se convierte en la segunda mujer en llevarse el Premio de Economía en toda la historia.

El año pasado fue otorgado a los estadunidenses William Nordhaus y Paul Romer, por sus aportes a la integración del cambio climático y las innovaciones tecnológicas a los estudios macroeconómicos.

Te puede interesar: Premios Nobel israelíes hallan posible cura para la diabetes

Desde su creación en 1969, el galardón ha servido para reconocer a economistas de la talla de Paul Samuelson (1970), Gunnar Myrdal y Friedrich Hayak (1974), Milton Friedman (1976), James Tobin (1981), Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence (2001) o Paul Krugman (2008).

El Premio Nobel de Economía, establecido por el Banco central de Suecia en memoria de Alfred Nobel, fundador del Premio Nobel, fue otorgado por primera vez a Ragnar Frisch y Jan Tinbergen en 1969.

Ha sido otorgado a 81 personas desde su creación, entre ellas una mujer, la estadunidense Elinor Ostrom, que lo compartió en 2009 con Oliver Williamson por sus análisis sobre política económica de las propiedades comunes.

El Premio en Ciencias Económicas es otorgado por la Real Academia de Ciencias de Suecia, de acuerdo con los mismos principios que tienen los Premios Nobel que se han otorgado desde 1901.

Los ganadores recibirán el próximo 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque por nueve millones de coronas suecas (912 mil dólares), que será repartido entre los ganadores, en caso de ser más de uno.

Learn more about the 2019 Prize in Economic Sciences

Press release: https://t.co/qvkNJsJOfZ

Popular information: https://t.co/3uUP3AF7eD

Advanced information: https://t.co/TGfq0TR3gn#NobelPrize pic.twitter.com/6O9SO8GaGX

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019