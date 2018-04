El Nobel también es sacudido por #MeToo: académicos renuncian en protesta

Reuters.- Tres miembros de la Academia Sueca, el organismo que selecciona al ganador del Premio Nobel de Literatura, se retiraron de la entidad en protesta por el manejo de las acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de un hombre que está casado con otro miembro de la entidad.

Los miembros de la Academia y autores Peter Englund, Klas Ostergren y Kjell Espmark dijeron por separado que ya no participarán en el trabajo de la academia. Como los puestos son de por vida, técnicamente no es posible renunciar.

En noviembre, la Academia Sueca rompió los lazos con un hombre a quien ayudó económicamente en la administración de un club cultural en Estocolmo después de acusaciones de mala conducta sexual de su parte.

En momentos de preocupación mundial por el trato a las mujeres encabezado por el movimiento #AMíTambién, los fiscales estatales abrieron una investigación preliminar sobre los incidentes, pero luego abandonaron partes de la misma sin formular cargos.

El abogado Bjorn Hurtig, que representa al acusado, dijo a Reuters que su cliente negó todas las acusaciones.

La Academia Sueca aún no ha hecho públicos los resultados de su propia investigación interna. Sin embargo, Englund publicó en un blog el viernes que había crecido una división en el cuerpo sobre la investigación y las medidas tomadas por el secretario permanente de la academia en el caso.

Dijo que sus evaluaciones mostraron “demasiada consideración por el individuo y muy poco por los estatutos”. “Se tomaron decisiones en las que no creo ni que puedo defender, y por lo tanto he decidido no seguir participando en el trabajo de la Academia Sueca”, explicó.

Espmark dijo a Reuters que respaldaba las opiniones de Englund sobre el asunto. Ostergren no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters, pero dijo en una carta al periódico Svenska Dagbladet que creía que la academia no estaba cumpliendo con su propio código.