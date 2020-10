Preocupa a López Obrador la propagación del odio

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló estar preocupado por la propagación del odio y el silencio abrumador de los supuestos antifascistas, esto debido a las declaraciones del escritor Francisco Martín Moreno quien uso una metáfora literaria donde refirió que quemaría a los morenistas en el Zócalo.

“Ahora se pasó porque declaró que si se vivieran en los tiempos de la Santa Inquisición, él quemaría a uno por uno a los morenistas… pero se me hace un exceso esa declaración, siembra el odio… Yo sé que están muy molestos los conservadores porque estamos transformando a México, porque repito no hay impunidad… también no les gusta que haya justicia y haya igualdad… No se pierdan lo que le voy a decir a este señor y a otros que se han quedado callados, supuestamente son antifascistas, ¿por qué callan ante una situación así?”, manifestó e un video desde Bavispe, Sonora.

No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa… 1/4 https://t.co/vtuJklVcAU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2020

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, aseguró “nadie debe desear la muerte, la enfermedad, el mal ni la ruina de nadie”.

A través de su cuenta de Twitter, la escritora escribió un mensaje donde puntualizó que “todos deberíamos anhelar la paz para el prójimo”.

“Nadie debe desear la muerte, la enfermedad, el mal ni la ruina de nadie. Todos deberíamos anhelar la paz para el prójimo y que este Otro se encuentre rodeado de amor de modo que nunca tenga la tentación, ni de broma, de quemar vivo a quien no piensa como él. ¡Más amor, por favor”, publicó la esposa del presidente.

El escritor Francisco Martín Moreno compartió en sus redes sociales su participación completa en un programa de radio, luego que se difundió una versión de su análisis sobre la desaparición de los fideicomisos públicos, y donde usó una metáfora literaria la cual generó controversia.